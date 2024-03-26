Erbakan: İktidarın kanalları iktidarın korkusuyla bizi çıkarmıyorlar

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, pazar günü (31 Mart) yapılacak yerel seçimlere ilişkin açıklama yaptı.

Sözcü TV’ye konuşan Erbakan, medyada ambargoya maruz kaldıklarını ifade etti ve “Gece gündüz bizden bahsediyorlar ama iktidarın kanalları, iktidarın korkusuyla hareket eden kanallar bizi çıkaramıyorlar. Buna cesaretleri, izinleri yok. İttifak kararımızı açıklamadan önce sürekli ‘kanalımıza çık’ diye davet eden, yayın yönetmenleri, gazeteciler, televizyonlar şimdi telefonlara çıkmıyorlar. Belli ki talimat gitmiş” dedi.

Erbakan, partisine miting meydanı verilmediğini, pankartlarının indirilip kesildiğini, seçim otobüsüne silahlı, bürosuna taşlı saldırı olduğunu belirtti.

Oy oranlarına değinen Erbakan, Türkiye genelinde yüzde 20’nin üzerinde oy almayı hedeflediklerini söyledi.

Erbakan, genel seçimde anketler yüzde 1 bile göstermezken yüzde 3 oy aldıklarını hatırlattı ve şöyle devam etti: “MHP’yi geride bıraktık. İYİ Parti’yi de geride bırakıp, inşallah üye sayısı bakımından Türkiye’nin üçüncü partisi olarak seçimlere gireceğiz. Böyle giderse seçimden sonra 1 milyon üyeye çok rahat ulaşırız.”

Urfa’yı merkez ilçeleriyle birlikte alacaklarına emin olduklarını belirterek, partisinin adayı Kasım Gülpınar’ın seçimi farkla kazanacağının açıkça görüldüğünü ifade etti.

(RT)