Erbakan: İktidar başka siyasi partileri suçlamak yerine hatayı kendinde aramaları

Cumhur İttifakına verdiği desteği çekip 31 Mart yerel seçimlerine tek başına giren Yeniden Refah Partisi kesin olmayan sonuçlara göre ülke genelinde yüzde 6 oy oranına ulaştı. Urfa ve Yozgat’ı kazandı.

Partinin Genel Başkanı Fatih Erbakan oy sayımı devem ederken kameraların karşısına geçip, zafer konuşması yaptı.

AKP’ye seslenip “Başka siyasi partileri suçlamak yerine gerçekleri görmeli ve hatayı önce kendilerinde aramalılar” dedi. Erbakan’ın konuşması özetle şöyle:

Bize ulaşan sonuçlar, açılan sandık oranlarından çıkan sonuca göre Yeniden Refah Partisi Türkiye genelinde yüzde 6 oy oranına ulaşmış, oylarını 14 Mayıs'a göre yüzde 100’ün üzerinde arttırmış ve Türkiye'nin üçüncü partisi olmuştur.

Sonuçlara göre Yeniden Refah Partimiz 31 Mart seçimlerinin tartışmasız galibi ve yıldızı konumundadır.

Şu ana kadar açılan sandıklardan gelen verilere göre Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ni ve Yozgat Belediyesi'ni Yeniden Refah Partimiz kazanmış bulunmaktadır.

Bu iki il belediyesine ilave olarak 43 ilçe ve 24 belde belediyesini de kazandık. Toplamda 49 belediyeyi Yeniden Refah Partimiz kazanmış bulunuyor.

Bu belediyelerde milli görüş belediyeciliği ruhunu yeniden yaşatmak üzere, canlandırmak üzere hazır bulunuyoruz. Bu sonuçlar milli görüşün yeniden şahlanışıdır ve Yeniden Refahın iktidara yürüyüşünün ayak sesleridir.

Yeniden Refah Partimizle ilgili bütün algı operasyonlarına, karalama kampanyalarına, iftiralara en güzel cevabı aziz milletimiz sandıkta vermiştir. Bu sonucun özeti budur.

23 Kasım 2018'de Yeniden Refah Partimizi kurarken artık Ehvenişerler döneminin sona erdiğini, artık hayrın kendisinin meydana çıktığını, su göründüğünü, teyemmümün bozulduğunu, artık çare olduğunu, artık umut olduğunu açık bir şekilde ilan etmiştik.

Şimdi buradan da bu seçim sonuçlarının arkasında yeniden ilan ediyoruz. Artık çare var. Artık umut var. Artık milli görüş var. Artık Yeniden Refah var.

Yeniden Refah Partisi olarak bundan sonra da hak edenin hakkını aldığı, dayısı olanın, torpili olanın değil, liyakatli olanın üstün tutulduğu, güçlünün haklı değil, haklının güçlü olduğu, adaletin ve zenginliğin sadece güçlülerin ve imtiyazların değil herkesin olduğu bir ülke için canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Yaşanabilir bir Türkiye, yeniden büyük Türkiye ve adil bir dünya hedefleri doğrultusunda yürüyüşümüze en güçlü bir şekilde devam edeceğiz.

"Rantçı belediyecilik anlayışı iktidara kaybettirdi"

Bu seçimin diğer önemli bir sonucu da milletimizin iktidar partisine açık bir şekilde sarı kart göstermesi olmuştur.

İktidar partisi 2019 yerel seçimlerine göre yüzde 8 oy kaybetmiş, neredeyse 200 belediye başkanlığını kaybetmiş ve 574 belediye başkanlığından 381 belediye başkanlığına düşmüştür.

Bu sonucun oluşmasında seçim sürecinde de defaatle ifade ettiğimiz gibi iktidarın yıllardır inatla uyguladığı borç, faiz, zam, vergi ekonomisi ve bunun sonucunda oluşan yoksulluk ve ekonomik kriz rol oynamıştır.

Yine bu sonucun oluşmasında İsrail'le, Siyonist katillerle ticareti devam ettirme ayıbı ve utancı çok büyük bir rol oynamıştır.

PKK, DHKPC ve FETÖ terör örgütlerine kucağını açan İslam ve Kur'an düşmanı İsveç'in göz göre göre NATO üyeliğine onay verilmesi bu sonucun oluşmasında rol oynamıştır.

Seçim sürecinde de vefatla ifade ettiğimiz gibi yıllardır uygulanan rantçı belediyecilik anlayışı iktidarın kaybetmesinde büyük rol oynamıştır.

Milletimiz yönetimde adaleti, paylaşımda adaleti, yargıda adaleti ve dış politikada da söylemlerle eylemlerin uyumlu olmasını talep ettiğini sandıkta açık bir şekilde göstermiştir ve bu mesajı iktidara net bir şekilde vermiştir.

Milletimiz adına temennimiz iktidarın bu sonuçlardan gerekli dersleri çıkartması ve bu yanlışlardan bir an evvel dönmesi.

Bu seçim sonuçlarını değerlendirirken Yeniden Refah Partisini ya da başka siyasi partileri suçlamak yerine gerçekleri görmeleri ve hatayı önce kendilerinde aramaları gerektiğini buradan bir kez daha ifade ediyoruz. Bu vesileyle bugün seçilen Yeniden Refahlı tüm belediye başkanlarımızı tebrik ediyorum.

Belediye başkanlarımız milletimizin özlem duyduğu 94 ruhunu yeniden canlandıracaklardır.

Milletimizi yıllardır özlem duyduğu milli görüş belediyeciliği ile ahlaklı belediyecilikle kavuşturacaklardır. Buradan aziz milletimize milli görüş sözü veriyoruz.