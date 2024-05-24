Erbakan: Hayvanların uyutulmasına karşıyız

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, sokak hayvanların 'uyutulması' adı altında öldürülmelerine karşı olduklarını söyledi.

“Köpekleri öldürmeyi hedefleyen yasa tasarısı geri çekilene kadar direneceğiz”

Konya’da basın mensuplarıyla bir araya gelen Erbakan, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

“Yeniden Refah Partili belediyelerimizde seçim öncesinde, beyannamemizde de ifade ettiğimiz gibi hedefimiz, bu hayvanlarımızı mutlaka toplamak, sokaklarımızı başıboş köpeklerden arındırmak, bu hayvanlarımızı da en güzel şartlarda en modern, gelişmiş merkezlerde yaşamlarını devam ettirmek. Projemiz, veterinerler ve uzmanlar gözetiminde merkezlerde, 24 saat internet üzerinden canlı yayınla takip edilebilmesi, halkımızın ziyaretlerine her zaman açık olması ve orada en iyi şartlarda bu hayvanların yaşatılması. Yeniden Refah Partisi olarak hiçbir canın alınmasını onaylamıyoruz. Bu hayvanların uyutulmasına karşıyız. Bunların modern gelişmiş merkezlerde her türlü destek sağlanarak yaşatılması son derece önemlidir."(AÖ)

"Hayvan düşmanlığı, faşizm inşasının önemli ayaklarından biri"