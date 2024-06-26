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Yayın Tarihi: 26 Haziran 2024 15:13
 ~ Son Güncelleme: 26 Haziran 2024 16:35
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Erbakan'dan Can Atalay sorusuna yanıt: Hukukun üstünlüğüne saygı duyulmalı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, katıldığı canlı yayında cezaevindeki TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın annesi Şükran Atalay'ın sosyal medya hesabından yönelttiği soruyu yanıtladı: "Biz her zaman hukukun üstünlüğüne saygı duyulması, inanılması ve uyulması gerektiğine inanan bir partiyiz."

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Erbakan'dan Can Atalay sorusuna yanıt: Hukukun üstünlüğüne saygı duyulmalı
*Fotoğraf: AA/arşiv

Gezi Parkı Davası’ndan 18 yıl hapis cezası verilen ve cezaevinde tutulan TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’ın annesi Şükran Atalay, Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın programına konuk olan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’a soru yöneltti.

Şükran Atalay, Erbakan'a X hesabından, “Halkın oylarıyla seçilmiş bir milletvekili cezaevinde tutuluyor, bu konuda ne düşünüyorsunuz?" diye sordu.

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Küçükkaya, Atalay’ın sorusunu Erbakan'a iletti.

Atalay'ın sorusuna dolaylı yanıt veren Erbakan, şöyle dedi:

"Burada mutlaka hukukun gereği yerine getirilmelidir. Biz her zaman hukukun üstünlüğüne saygı duyulması, inanılması ve uyulması gerektiğine inanan bir partiyiz. Mesela 28 Şubat döneminde Refah Partisi'nin kapatılmasıyla ilgili rahmetli Erbakan açıklama yaparken, 'Yargının verdiği karar bizim hoşumuza gitmese de her zaman uymak mecburiyetindeyiz; çünkü devletin temeli budur' dedi.

Bir kısım tarafından yargılandı; 'bağıralım, çağıralım, isyan edelim, sokağa çıkalım, boykot edelim' denildi. Fakat 'Hayır, yine hukuk içerinde devam edeceğiz, parti kapanıyorsa yenisini kuracağız' diyerek hukukun, yargının verdiği karar işimize gelmese de, hoşumuza gitmese de herkesin uymak mecburiyetinde olduğunu açıkladı.”

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(RT)

can atalay Fatih Erbakan
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/haber/atalay-in-vekilligi-dusuruluyor-bir-kez-daha-anayasa-yi-cigneyecekler-291206
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