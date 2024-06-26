Erbakan'dan Can Atalay sorusuna yanıt: Hukukun üstünlüğüne saygı duyulmalı

Gezi Parkı Davası’ndan 18 yıl hapis cezası verilen ve cezaevinde tutulan TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’ın annesi Şükran Atalay, Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın programına konuk olan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’a soru yöneltti.

Şükran Atalay, Erbakan'a X hesabından, “Halkın oylarıyla seçilmiş bir milletvekili cezaevinde tutuluyor, bu konuda ne düşünüyorsunuz?" diye sordu.

Prof. Dr. Şule Özsoy Boyunsuz: Can Atalay hukuken tutukludur ve hâlâ milletvekilidir

Küçükkaya, Atalay’ın sorusunu Erbakan'a iletti.

Atalay'ın sorusuna dolaylı yanıt veren Erbakan, şöyle dedi:

"Burada mutlaka hukukun gereği yerine getirilmelidir. Biz her zaman hukukun üstünlüğüne saygı duyulması, inanılması ve uyulması gerektiğine inanan bir partiyiz. Mesela 28 Şubat döneminde Refah Partisi'nin kapatılmasıyla ilgili rahmetli Erbakan açıklama yaparken, 'Yargının verdiği karar bizim hoşumuza gitmese de her zaman uymak mecburiyetindeyiz; çünkü devletin temeli budur' dedi.

Bir kısım tarafından yargılandı; 'bağıralım, çağıralım, isyan edelim, sokağa çıkalım, boykot edelim' denildi. Fakat 'Hayır, yine hukuk içerinde devam edeceğiz, parti kapanıyorsa yenisini kuracağız' diyerek hukukun, yargının verdiği karar işimize gelmese de, hoşumuza gitmese de herkesin uymak mecburiyetinde olduğunu açıkladı.”

Can Atalay ile ilgili hukuki süreç nasıl ilerleyecek?

(RT)