Epstein soruşturması: Clinton çifti Kongre’ye ifade vermedi, komiteden suçlama kararı

ABD Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi, Jeffrey Epstein soruşturması kapsamında Kongre’de ifade vermeyi reddeden eski ABD Başkanı Bill Clinton ve Hillary Clinton’ı “mahkemeye itaatsizlik”ten suçlu bulduğunu açıkladı.

Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi, Clinton çiftinin soruşturmada ifade vermeyi reddetmesi üzerine "mahkemeye itaatsizlik"ten yargılanmaları konusunda oylama yaptı.

Oylamada ABD'nin 42. Başkanı Bill Clinton 8'e karşı 34 oyla, eşi ve eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ise 15’e karşı 28 oyla "mahkemeye itaatsizlik"ten suçlu bulundu.

26 Cumhuriyetçi, 18 Demokrat üyenin bulunduğu komitede, suçlama karar tasarılarında Demokrat Kongre üyelerinin Clinton çifti aleyhine oy kullanması dikkati çekti.

Komitenin bu kararı, mahkemeye itaatsizlik bulgularının olası kovuşturma için ABD Adalet Bakanlığı'na sevk edilip edilmeyeceğine ilişkin Temsilciler Meclisi salonunda yapılacak oylamanın yolunu açıyor.

Kongre tarafından yapılan soruşturmalarda ifade çağrısına itaatsizlik, bir yıla kadar hapisle cezalandırılabiliyor.

Bill ve Hillary Clinton çifti, 13 Ocak'ta, Epstein davasına ilişkin Kongre'de yürütülen soruşturmada kendilerine gönderilen celbe uymayacaklarını ve ifade vermeye gitmeyeceklerini açıklamıştı.

Denetim Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi James Comer de Clinton çiftinin ifade vermeye gelmemesine karşın "Kongre'ye itaatsizlik" suçlamasıyla dava açacağını bildirmişti.

Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'ın ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.

