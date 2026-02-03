Epstein soruşturması: Clinton Çifti ifade verecek

ABD Adalet Bakanlığı’nın Jeffrey Epstein soruşturması kapsamında yayımladığı 3 milyonu aşkın belgenin ardından dosya yeniden dünya gündemine otururken, eski ABD Başkanı Bill Clinton ile eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton’ın Temsilciler Meclisi’nde ifade vereceği açıklandı.

Belgelerde, Bill Clinton’ın Epstein’ın özel jetiyle çok sayıda seyahat gerçekleştirdiğine dair kayıtların yer alması, soruşturmayı yeniden alevlendirdi. Aylar süren tartışmaların ardından Clinton çifti, Kongre önünde ifade vermeyi kabul etti.

Kongre oylaması öncesi kritik karar

Karar, Temsilciler Meclisi’nin Clinton çiftini “Kongre’yi küçümseme” suçlamasıyla karşı karşıya bırakabilecek bir oylamaya günler kala alındı. Oylamanın gerçekleşmesi ve suçlamaların kabul edilmesi durumunda, Clintonlar para cezası ve mahkûmiyet hâlinde hapis cezası riskiyle karşı karşıya kalabilecekti.

Bill ve Hillary Clinton, Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi’nin çağrılarını aylar boyunca reddetmiş, gönderilen celplerin “geçersiz ve hukuken uygulanamaz” olduğunu savunmuştu. Ayrıca Komite Başkanı Cumhuriyetçi James Comer’ı süreci siyasi saiklerle yürütmekle suçlamışlardı.

Clinton çiftinin sözcüsü Angel Urena, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Eski başkan ve eski dışişleri bakanı komite önünde ifade verecek. Herkes için bağlayıcı bir emsal oluşturulmasını bekliyorlar” dedi.

Epstein belgelerinde dikkat çeken detaylar

Kamuoyuna açıklanan belgelerde, Bill Clinton’ın Epstein’ın özel uçağıyla en az 16 kez seyahat ettiğine dair kayıtların bulunduğu aktarıldı. Dosyada ayrıca Clinton’ın ekibi ile Epstein’ın hüküm giymiş suç ortağı Ghislaine Maxwell arasında geçmiş olabileceği değerlendirilen bazı yazışmalara da yer verildi. Ancak Clinton ile Maxwell arasında doğrudan bir yazışma olduğuna dair somut bir kanıt bulunmadığı belirtildi.

Öte yandan Temsilciler Meclisi’ndeki bazı Demokrat üyeler, Epstein soruşturmasında tam şeffaflık sağlanması gerektiğini vurgulayarak sürecin devam etmesi yönünde görüş bildirdi.

Jeffrey Epstein, 2019 yılında tutuklu bulunduğu cezaevinde hayatını kaybetmiş, ölümünden önce reşit olmayanlara yönelik insan ticareti ve cinsel istismar suçlamalarıyla yargılanıyordu.

Belgeleri buradan inceleyebilirsiniz

Jeffrey Epstein davası En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kıza cinsel istismarda bulunmak ve cinsel istismar ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Jeffrey Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi’ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019’da intihar etti. Epstein’in partneri Ghislaine Maxwell; bazı zenginler, ünlüler ve devlet görevlileri için kız çocuklarının istismar ağına çekilmesi organizasyonunda Epstein’a yardımcı olduğu iddiasıyla yargılandığı davada suçlu bulundu ve 20 yıl hapis cezası aldı. Epstein’ın istismar ettiği isimlerden biri olan Virginia Giuffre, Prens Andrew’un da kendisini 17 yaşındayken taciz ettiğini söyleyerek 2021’de New York’ta dava açtı. Andrew bu nedenle “prens” unvanını kaybetti.

(EMK)