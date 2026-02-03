ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 03.02.2026 09:17 3 Şubat 2026 09:17
 ~  SG: Son Güncelleme: 03.02.2026 09:21 3 Şubat 2026 09:21
Okuma Okuma:  2 dakika

Epstein soruşturması: Clinton Çifti ifade verecek

Clinton çiftinin sözcüsü Angel Urena, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Eski başkan ve eski dışişleri bakanı komite önünde ifade verecek. Herkes için bağlayıcı bir emsal oluşturulmasını bekliyorlar” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Epstein soruşturması: Clinton Çifti ifade verecek
Fotoğraf: AA

ABD Adalet Bakanlığı’nın Jeffrey Epstein soruşturması kapsamında yayımladığı 3 milyonu aşkın belgenin ardından dosya yeniden dünya gündemine otururken, eski ABD Başkanı Bill Clinton ile eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton’ın Temsilciler Meclisi’nde ifade vereceği açıklandı.

Belgelerde, Bill Clinton’ın Epstein’ın özel jetiyle çok sayıda seyahat gerçekleştirdiğine dair kayıtların yer alması, soruşturmayı yeniden alevlendirdi. Aylar süren tartışmaların ardından Clinton çifti, Kongre önünde ifade vermeyi kabul etti.

Kongre oylaması öncesi kritik karar

Karar, Temsilciler Meclisi’nin Clinton çiftini “Kongre’yi küçümseme” suçlamasıyla karşı karşıya bırakabilecek bir oylamaya günler kala alındı. Oylamanın gerçekleşmesi ve suçlamaların kabul edilmesi durumunda, Clintonlar para cezası ve mahkûmiyet hâlinde hapis cezası riskiyle karşı karşıya kalabilecekti.

Bill ve Hillary Clinton, Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi’nin çağrılarını aylar boyunca reddetmiş, gönderilen celplerin “geçersiz ve hukuken uygulanamaz” olduğunu savunmuştu. Ayrıca Komite Başkanı Cumhuriyetçi James Comer’ı süreci siyasi saiklerle yürütmekle suçlamışlardı.

Clinton çiftinin sözcüsü Angel Urena, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Eski başkan ve eski dışişleri bakanı komite önünde ifade verecek. Herkes için bağlayıcı bir emsal oluşturulmasını bekliyorlar” dedi.

Epstein belgelerinde dikkat çeken detaylar

Kamuoyuna açıklanan belgelerde, Bill Clinton’ın Epstein’ın özel uçağıyla en az 16 kez seyahat ettiğine dair kayıtların bulunduğu aktarıldı. Dosyada ayrıca Clinton’ın ekibi ile Epstein’ın hüküm giymiş suç ortağı Ghislaine Maxwell arasında geçmiş olabileceği değerlendirilen bazı yazışmalara da yer verildi. Ancak Clinton ile Maxwell arasında doğrudan bir yazışma olduğuna dair somut bir kanıt bulunmadığı belirtildi.

Öte yandan Temsilciler Meclisi’ndeki bazı Demokrat üyeler, Epstein soruşturmasında tam şeffaflık sağlanması gerektiğini vurgulayarak sürecin devam etmesi yönünde görüş bildirdi.

Jeffrey Epstein, 2019 yılında tutuklu bulunduğu cezaevinde hayatını kaybetmiş, ölümünden önce reşit olmayanlara yönelik insan ticareti ve cinsel istismar suçlamalarıyla yargılanıyordu.

Belgeleri buradan inceleyebilirsiniz

Jeffrey Epstein davası

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kıza cinsel istismarda bulunmak ve cinsel istismar ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Jeffrey Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi’ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019’da intihar etti.

Epstein’in partneri Ghislaine Maxwell; bazı zenginler, ünlüler ve devlet görevlileri için kız çocuklarının istismar ağına çekilmesi organizasyonunda Epstein’a yardımcı olduğu iddiasıyla yargılandığı davada suçlu bulundu ve 20 yıl hapis cezası aldı.

Epstein’ın istismar ettiği isimlerden biri olan Virginia Giuffre, Prens Andrew’un da kendisini 17 yaşındayken taciz ettiğini söyleyerek 2021’de New York’ta dava açtı. Andrew bu nedenle “prens” unvanını kaybetti.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Epstein Dosyaları Epstein'in suç ortakları Epstein Soruşturması
ilgili haberler
CHP’li Kılıç Epstein iddialarıyla ilgili soru önergesi verdi
2 Şubat 2026
/haber/chpli-kilic-epstein-iddialariyla-ilgili-soru-onergesi-verdi-316246
Epstein belgeleri ve Ayşe Tokyaz cinayeti: “Bana kimse bir şey yapamaz” düzeni
2 Şubat 2026
/yazi/epstein-belgeleri-ve-ayse-tokyaz-cinayeti-bana-kimse-bir-sey-yapamaz-duzeni-316236
Eski Büyükelçi Mandelson, Epstein iddiaları nedeniyle partisinden istifa etti
2 Şubat 2026
/haber/eski-buyukelci-mandelson-epstein-iddialari-nedeniyle-partisinden-istifa-etti-316235
Robert Kolej’den Epstein Belgelerine ilişkin açıklama
1 Şubat 2026
/haber/robert-kolejden-epstein-belgelerine-iliskin-aciklama-316225
3 milyon yeni Epstein belgesi yayımlandı
31 Ocak 2026
/haber/3-milyon-yeni-epstein-belgesi-yayimlandi-316210
Epstein soruşturması: Clinton çifti Kongre’ye ifade vermedi, komiteden suçlama kararı
22 Ocak 2026
/haber/epstein-sorusturmasi-clinton-cifti-kongreye-ifade-vermedi-komiteden-suclama-karari-315878
Milyarder Wexner ile Epstein'in avukatı ve muhasebecisi mahkemeye çağrıldı
8 Ocak 2026
/haber/milyarder-wexner-ile-epstein-in-avukati-ve-muhasebecisi-mahkemeye-cagrildi-315363
İNTERNET KULLANICILARINA SANSÜR SÖKMEDİ
Epstein Dosyaları: ABD Adalet Bakanlığının sansürü "kopyala-yapıştır"la aşıldı
25 Aralık 2025
/haber/epstein-dosyalari-abd-adalet-bakanliginin-sansuru-kopyala-yapistir-la-asildi-314949
EPSTEIN DOSYALARI, SANSÜRLE AÇILDI
ABD: Adalet Bakanı Bondi, Epstein dosyalarını sansürledi, milletvekilleri bakana yaptırım arıyor
23 Aralık 2025
/haber/abd-adalet-bakani-bondi-epstein-dosyalarini-sansurledi-milletvekilleri-bakana-yaptirim-ariyor-314815
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
CHP’li Kılıç Epstein iddialarıyla ilgili soru önergesi verdi
2 Şubat 2026
/haber/chpli-kilic-epstein-iddialariyla-ilgili-soru-onergesi-verdi-316246
Epstein belgeleri ve Ayşe Tokyaz cinayeti: “Bana kimse bir şey yapamaz” düzeni
2 Şubat 2026
/yazi/epstein-belgeleri-ve-ayse-tokyaz-cinayeti-bana-kimse-bir-sey-yapamaz-duzeni-316236
Eski Büyükelçi Mandelson, Epstein iddiaları nedeniyle partisinden istifa etti
2 Şubat 2026
/haber/eski-buyukelci-mandelson-epstein-iddialari-nedeniyle-partisinden-istifa-etti-316235
Robert Kolej’den Epstein Belgelerine ilişkin açıklama
1 Şubat 2026
/haber/robert-kolejden-epstein-belgelerine-iliskin-aciklama-316225
3 milyon yeni Epstein belgesi yayımlandı
31 Ocak 2026
/haber/3-milyon-yeni-epstein-belgesi-yayimlandi-316210
Epstein soruşturması: Clinton çifti Kongre’ye ifade vermedi, komiteden suçlama kararı
22 Ocak 2026
/haber/epstein-sorusturmasi-clinton-cifti-kongreye-ifade-vermedi-komiteden-suclama-karari-315878
Milyarder Wexner ile Epstein'in avukatı ve muhasebecisi mahkemeye çağrıldı
8 Ocak 2026
/haber/milyarder-wexner-ile-epstein-in-avukati-ve-muhasebecisi-mahkemeye-cagrildi-315363
İNTERNET KULLANICILARINA SANSÜR SÖKMEDİ
Epstein Dosyaları: ABD Adalet Bakanlığının sansürü "kopyala-yapıştır"la aşıldı
25 Aralık 2025
/haber/epstein-dosyalari-abd-adalet-bakanliginin-sansuru-kopyala-yapistir-la-asildi-314949
EPSTEIN DOSYALARI, SANSÜRLE AÇILDI
ABD: Adalet Bakanı Bondi, Epstein dosyalarını sansürledi, milletvekilleri bakana yaptırım arıyor
23 Aralık 2025
/haber/abd-adalet-bakani-bondi-epstein-dosyalarini-sansurledi-milletvekilleri-bakana-yaptirim-ariyor-314815
Sayfa Başına Git