“Epstein listesindekiler” suçlanmadı

ABD'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ağı oluşturmaktan gözaltında tutulurken hapishanede ölü bulunan finans uzmanı Jeffrey Epstein’in davasındaki 19 dosya daha kamuoyuna açıklandı.

Epstein’ın malikanesinde yaşananlara ilişkin ifadelerin de yer aldığı 950 sayfalık belgelerde 200’e yakın ünlü isim de bulunuyor.

ABD Bölge Hakimi Loretta Preska, belgelerde adı geçen kişilere yapılan atıfların “müstehcen olmadığını” belirtti. Yargıç, bazı kişilerin Epstein ile ilişkilerinin ya basında çıkan haberler yoluyla ya da Ghislaine Maxwell’e açılan davada halihazırda kamuya açılmış olduğunu açıkladı.

Epstein’in 2019’daki şüpheli ölümü kayıtlara “intihar” olarak geçmişti. Listede ismi yer alan ve Fransa’da model menajerliği yapan Jean-Luc Brunel de reşit olmayan kızlara tecavüz ettiği suçlamasıyla yargılanmayı beklerken 2022 yılında hapishanede “ölü bulunmuştu.”

Son açıklanan belgeye buradan ulaşabilirsiniz.

Çocukların pasaportuna el koyuldu

Rolling Stone’daki habere göre, dosyalarda tanıklığı bulunan Epstein'in milyarder arkadaşları Glenn ve Eva Dubin'in eski ev yöneticisi Rinaldo Rizzo, Ghislaine Maxwell’in “korkudan dehşete düşmüş” 15 yaşındaki bir çocuğu tehdit ettiğini ve özel adasındayken Epstein'la seks yapmaya zorlamak için pasaportuna el koyduğunu anlattı.

Epstein’in suç ortağı olmakla suçlanan eski sevgilisi Ghislaine Maxwell, yargılandığı davada 2022’de verilen kararla “seks ticareti” suçlamasıyla 20 yıl hapse mahkum edilmişti.

Son açıklanan belgeler de, Maxwell’e açılan dava dosyalarından.

AP’nin haberine göre, gizliliği kaldırılan bu son belgelerde, seks ticaretine zorlanan kadınlardan olan Virginia Giuffre’nin, Epstein’in Florida, New York, Virgin Adaları ve New Mexico’daki evlerinde maruz kaldığı istismarı anlattığı ifadeleri yer alıyor.

Giuffre, 17 yaşına girdiği yaz, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Mar-a-Lago kulübünde spa görevlisi olarak çalıştığı işten uzaklaştırılarak Epstein için kendilerine “masöz” denilen ancak istismara maruz bırakıldıkları eve gönderildiğini söyledi.

Giuffre ayrıca, aralarında İngiltere Prensi Andrew, eski New Mexico Valisi Bill Richardson, eski ABD Senatörü George Mitchell ve milyarder Glenn Dubin’in de bulunduğu Epstein’in sosyal çevresinden erkeklerle seks yapması yönünde baskı gördüğünü de anlattı.

Maxwell hakkındaki iddianame 2017 yılında hazırlandı, ancak ifadelerin de yer aldığı tüm belgeler mühürlenmişti. 2019 yılında yaklaşık 2 bin sayfalık belgenin gizliliği kaldırıldı. Ardından her yıl bazı belgelerin gizliliği peyderpey kaldırıldı, diğer belgelerin de gelecek dönemde kamuya açıklanması bekleniyor.

Eski başkanlar ve “Prens” suçlanmadı

Politico’dan Erica Orden’ın haberinde, yeni yayınlanan belgelerdeki isimlerin çoğunun bilindiğini ancak belgelerde, bu kişilerin kurduğu ilişkilere dair detayların da kamuya açıklandığı ifade edildi: “Çarşamba günü açıklanan belgeler bir ‘bomba etkisi’ yaratmasa da Epstein efsanesinin gelişimini izleyenler için biraz daha bilgi ortaya çıktı.”

En az iki ABD Başkanının da bulunduğu (Bill Clinton ve Donald Trump) belgelerdeki isimlerden bazıları ise halen gizliliğini koruyor. Bu arada iki eski başkana da bu ifadelere dair bir suçlama yöneltilmedi.

Clinton 2019’daki bir açıklamasında, “Epstein’in korkunç suçlarından haberdar olmadığını” beyan etmişti. Trump da Epstein ilk suçlandığında, onunla 15 yıldır görüşmediğini söylemişti.

Üniversite öğrencisi olduğu dönemde Epstein’in malikanesinde çalışmaya zorlananlardan Johanna Sjoberg 2016 yılındaki ifadesinde Clinton ile hiç tanışmadığını ancak kendisine onunla ilgili “Clinton gençleri sever” dendiğini söylemişti.

Epstein'ın çevresindeki bazı erkekler (en bilineni Prens Andrew) Epstein’in seks trafiği çetesine katılmakla suçlandı. 2022 yılında Prens Andrew, Giuffre’ye kendisini cinsel tacizle suçlamaktan dolayı dava açtı. New York federal savcıları, Epstein’in ölümünden sonra Prens Andrew’u sorgulamaya çalıştı ancak ifadesini alamadılar.

Aralarında eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson'ın da isimlerinin bulunduğu listedeki diğer isimlere de henüz resmi bir suçlama yöneltilmiş değil. Listedekilerden bazıları hayatını çok önce kaybetmiş olanlar.

En az 30 kız çocuğunun ifadesi

Dosyalarda bir dönem Epstein soruşturmasını yürüten dedektif Joseph Recarey'in ifadelerine geniş yer verildi.

Recarey ifadesinde, Epstein'in reşit olmayan kızları kendi evine masör veya hizmetli olarak aldığını, bazılarının model olacağı vaadiyle kandırıldığını, ardından zengin isimlerle seks zorlanığını anlatıyor. Dedektif, bu şekilde Epstein'in evinde çalışan en az 30 kız çocuğundan soruşturma kapsamında ifade aldığını aktardı.

Dosyalarda yer alan ifadelerden birinde, Epstein'e karşı ana davacı olan Virginia Giuffre'ye atıfla, Bill Clinton'ın Vanity Fair dergisini "Epstein'in fuhuş ağı oluşturduğuna yönelik bir yazının yayımlanmaması" konusunda tehdit ettiği iddiası yer aldı. Rollin Stones, bu iddianın hiçbir zaman kanıtlanmadığını yazdı.

Stephen Hawking listede mi? Sosyal medyada yayınlanan bazı isimler ise aslında listede değil. AP’nin haberine göre örneğin, New York Jets'in oyun kurucusu Aaron Rodgers, Salı günü ESPN'in "The Pat McAfee Show" programında sunucu Jimmy Kimmel'in adının da listede olabileceğine dair şaka yaptı. Kimmel, X'ten verdiği yanıtta Epstein'la hiç tanışmadığını ve “Rodgers'ın pervasız sözlerinin ailesini tehlikeye attığını” söyledi. Şu ana kadar açıklanan belgelerde ismi yer almıyor. Belgelerin 2018'de ölen Stephen Hawking’in adının da geçtiği ileri sürüldü. Gerçekte, teorik fizikçinin adı, Epstein'ın 2015 yılında gönderdiği ve hakkında temelsiz bir iddiayı çürütebilecek herkese ödül verilmesini öneren bir e-postada yanlışlıkla yazıldığı için dosyada geçiyor.

(AS)