Epstein ifadesinde susma hakkını kullanmıştı

ABD’de görülen Epstein davasında son yayınlanan belgelerde, finans uzmanı Jeffrey Epstein’in 2016 yılında verdiği ifadesi de bulunuyor.

New York Post gazetesinin haberine göre, Jeffrey Epstein ifadesi sırasında en az 500 kez Anayasa’nın 5. Maddesine sığınarak, sorulara yanıt vermemeyi tercih etti. Bu maddeye göre ifade verenler, suçlarını açıklamaya zorlanamıyor.

Yanıtlamadığı sorular arasında, sevgilisi Ghislaine Maxwell’i tanıyıp tanımadığına dair sorular da bulunuyor.

Epstein’in 2019’daki şüpheli ölümü kayıtlara “intihar” olarak geçmişti. Epstein’in suç ortağı olmakla suçlanan eski sevgilisi Ghislaine Maxwell, yargılandığı davada 2022’de verilen kararla “seks ticareti” suçlamasıyla 20 yıl hapse mahkum edilmişti.

Şantaj sorusunu cevaplamadı

Yanıtlamadığı başka bir soruda da Epstein’in seks ticaretinin yanı sıra tanınan isimlere fotoğraflar ve videolar ile şantaj yapıp yapmadığı var.

Epstein, “Avukatım tarafından, Anayasal ayrıcalıklarımdan feragat etmeme neden olabilecek her türlü soruya ilişkin ABD Anayasası'nın beşinci maddesinin bana verdiği haklarımı kullanmam tavsiye edildi” diyor.

Epstein, kendisine yöneltilen çocuklara yönelik cinsel istismar, pedofili ve seks trafiği ağır oluşturmak suçlamalarına karşı 500'den fazla kez beşinci maddeyi ileri sürdü.

Türkiye sorusu da yanıtsız kaldı

İstismara uğrayan kız çocukların avukatı Katherine W. Ezell'in, Jeffrey Epstein’ın özel pilotu Slovakyalı Nadya Marçinko ile gerçekleştirdiği sorgu da açıklanan belgelerden.

Epstein’ın istismar faaliyetlerini bilip bilmediği, Bill Clinton’ı tanıyıp tanımadığı ve kız çocukların fuhuşa zorlandığını görüp görmediği sorulan Marçinko, bu soruların tamamında beşinci maddeyi öne sürerek susma hakkını kullandı.

Sputnik'in aktardığına göre, 13 Nisan 2010 tarihli çapraz sorguda Avukat Katherine W. Ezell, Marçinko’ya, “Epstein’ın Türkiye dahil olmak üzere birçok ülkeden çocuk kaçırıp kaçırmadığını” sordu:

“15 yaşındaki Jane Doe #102 kod adlı mağdur için Jeffrey Epstein ve/veya Ghislaine Maxwell tarafından çeşitli pasaportlar alındığını ve daha sonra Palm Beach, New York, Santa Fe, Los Angeles, San Francisco, St. Louis, Avrupa, Karayipler ve Afrika’ya götürüldüğünü biliyor muydunuz? Bu aynı zamanda Jeffrey Epstein’ın Türkiye’den, Çek Cumhuriyeti’nden (Çekya) ve Asya ülkelerinden çocuk kaçırdığı ve getirdiği anlamına geliyor. Bunun farkında mıydınız? Jean Luc Brunel, uluslararası çocuk ticaretinde Epstein’ın ortağı mı? Jeffrey Epstein’ın, Jane Doe #102 kod adlı mağduru istismar ettikten sonra, soylulara, siyasetçilere, akademisyenlere, iş insanlarına da pazarladığını biliyor muydunuz?”

Nadya Marçinko, bu soruların tamamına cevap vermeyi reddederken, avukatı da hakime itirazlarını sundu.

Avukat Katherine W. Ezell, Jeffrey Epstein’ın uluslararası çocuk ticaretinde ortağı olarak bilinen, Fransa’da model ajansı sahibi olan Jean Luc Brunel ile ilgili bir başka soru yöneltti: “Epstein’ın bir doğum günü kutlaması için, bir dostu ona Fransa’dan, tek kelime İngilizce bilmeyen, 12 yaşındaki üç kız çocuğu, istismar etmesi için bir günlüğüne yolladı. Kızlar ertesi gün Fransa’ya döndü. Epstein’a istismar etmesi için küçük kız çocuklarını gönderen arkadaşları kimdi? Jean Luc Brunel bu dostlarından birisi miydi?”

Nadya Marçinko, bu sorulara da yanıt vermedi.

Listede ismi yer alan Jean-Luc Brunel de reşit olmayan kızlara tecavüz ettiği suçlamasıyla yargılanmayı beklerken 2022 yılında hapishanede “ölü bulunmuştu.”

“Epstein listesi” Şu ana kadar açıklanan dava dosyalarında, aralarında Prens Andrew, eski ABD başkanları Bill Clinton ve Donald Trump, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson’ın isimleri yer alıyor. “Epstein listesindekiler” suçlanmadı Onlarca isimden oluşan listeler sosyal medyada dolaşımda ancak listelerin hepsi gerçeği yansıtmıyor. Kamuoyuna açıklanan son dosyalarda, Epstein’e ait adada çekilen fotoğraflar yer alıyor. 2006 yılına ait fotoğraflarda kız çocuklarının görüntüleri de var. Fotoğraflar, seks trafiği ağının işleyişi hakkında ifade veren, dosyada mağdur sıfatıyla bulunan Sarah Ransome’dan elde edilmişti.

(AS)