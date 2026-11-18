ABD'de cinsel istismar ve insan ticareti suçlamalarıyla yargılanmayı beklerken 10 Ağustos 2019'da New York'taki federal cezaevinde ölü bulunan Jeffrey Epstein'in ölümüne ilişkin yeni bir adli tıp incelemesi, resmî intihar kararını yeniden tartışmaya açtı.

Adli ve Hukuki Tıp (Journal of Forensic and Legal Medicine) dergisinin genel yayın yönetmeni, adli tıp uzmanı Prof. Michael Freeman, Epstein'in kardeşi Mark Epstein'den temin ettiği, daha önce yayımlanmamış otopsi fotoğraflarını ve eldeki tıbbi kayıtları inceleyerek ölümün bir başkası tarafından boğulma sonucu gerçekleşmiş olmasının daha olası olduğu sonucuna vardı.

İsveçli adli tıp profesörü Anders Eriksson ve adli değerlendirmelerde yanlılık üzerine çalışan Itiel Dror ile birlikte yürüttüğü çalışmanın bulgularını 16 Kasım'da Londra'da sunan Freeman, CBS News'e yaptığı açıklamada şöyle dedi:

“İntihar amaçlı asılmayla açıklanamayan çok fazla başka yaralanma var.”

Boyundaki iki farklı iz

Freeman'ın incelemesinde ilk dikkatini çeken bulgu, Epstein'in boynundaki bağ izlerinin şekli oldu.

Araştırmacıya göre asılma sırasında oluşması beklenen yukarı doğru eğimli izin yanında, daha aşağıda ve farklı açıyla uzanan ikinci bir iz bulunuyor. Boyundaki bazı yaralanmaların yatay, derin ve düzensiz görünümü, bir bağın arkadan çekilmesiyle boğulma olasılığını da artırıyor.

Freeman, ikinci izin başarısız bir ilk intihar girişiminden kaynaklanmış olabileceği yönündeki açıklamayı da inceledi. Ancak bu varsayımın, boyun kemiklerindeki kırıklar ve bilinç kaybının gerçekleşme biçimiyle bağdaşmadığını savundu.

Daha önce yeterince incelenmediği ileri sürülen yaralanmalar

Yeni çalışmanın önceki itirazlardan ayrıldığı nokta, yalnızca boyundaki kırıklara değil, vücudun başka bölgelerindeki yaralanmalara da odaklanması.

Freeman, otopsi fotoğraflarında sol omuz kasında derin kanama, sırtta yaralanma, yüzde darbe izleri ve boyundaki bağ izi üzerinde tırnak izlerine benzeyen belirtiler saptadığını belirtti.

Araştırmacıya göre bu bulgular, Epstein'in ölümünden önce fiziksel bir saldırıya uğramış olabileceğini gösteriyor.

Freeman, cezaevi görevlisinin cesedi bulduğunda Epstein'in konumuna ilişkin sonradan verdiği ifadeyi kullanarak üç boyutlu biyomekanik canlandırmalar hazırladı. Bu modellerde bazı boyun yaralanmalarının asılmayla uyumlu olduğunu, ancak diğer yaralanmaların aynı mekanizmayla açıklanamadığını ileri sürdü.

İncelenmeyen kumaş parçası

Freeman'ın dikkat çektiği bir başka bulgu, Epstein'in hücresinde bulunan, düğümlenmiş dar bir kumaş parçası.

Araştırmacı, bu parçanın boyundaki düzensiz yaralanmalarla uyumlu olabileceğini ve arkadan boğulma ihtimalini desteklediğini savunuyor.

Ancak söz konusu kumaş parçası adli tıp incelemesi için toplanmadı. Bu nedenle yaralanmalara gerçekten onun neden olup olmadığı belirlenmiş değil.

Freeman ayrıca Epstein'in tırnaklarından DNA örneği alınmamasını ve cesedin bulunduğu konumda ayrıntılı biçimde fotoğraflanmadan taşınmasını soruşturmanın önemli eksiklikleri arasında saydı.

Önceki incelemelerden farkı ne?

Epstein'in ölümüne ilişkin resmî karara daha önce de itiraz edilmişti. Adli tıp uzmanı Michael Baden, 2020'de boyun kemiklerindeki kırıkların intihardan çok boğulma olasılığını düşündürdüğünü açıklamıştı.

Freeman'ın çalışması ise Epstein'in tam otopsi dosyasına erişilmesi, farklı bölgelerdeki yaralanmaların birlikte değerlendirilmesi ve olayın üç boyutlu modellerle yeniden canlandırılması bakımından önceki itirazlardan ayrılıyor.

Bununla birlikte kullanılan fotoğraf ve kayıtların yeni elde edilmiş deliller değil, 2019'daki otopsiye ait belgeler olduğu belirtiliyor. Yeni olan, bu belgeler üzerinden yapılan kapsamlı karşılaştırma ve alternatif ölüm mekanizmasına ilişkin değerlendirme.

Resmî intihar kararı değişmedi

New York Adli Tıp Kurumu, CBS News'in soruları üzerine 2019'daki intihar tespitinin arkasında olduğunu bildirdi.

Freeman'ın çalışması da henüz hakem değerlendirmesinden geçerek bilimsel bir dergide yayımlanmış değil. Araştırmacı, ilk yayın başvurusunun reddedildiğini ve çalışmayı yeniden sunacağını açıkladı.

The New York Times'ın görüştüğü başka adli tıp uzmanları, boyundaki izlerin asılma açısından alışılmadık olduğunu kabul etmekle birlikte, yalnızca yaralanmalardan hareketle ölümün cinayet olduğunun kesinleştirilemeyeceğini belirttiler.

(AEK)