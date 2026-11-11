Epstein dosyasında yeni belgeler ortaya çıktı

*2009'da 18 yaşında Özbekistan'dan ABD'ye gelen bir kadın, ajansınca "çekim" bahanesiyle Epstein'in Florida'daki malikanesine yönlendirildiğini ve sistematik istismara uğradığını söylüyor. Dönemin ajans yöneticisi daha önce bilgisi olmadığını öne sürmüş, yeni sorulara yanıt vermedi. Doğu Avrupalı ikinci bir kadın ise 20 yaşında Epstein'le tanıştırıldığını, kişisel asistanı yapıldığını ve yaklaşık iki yıl kontrol altında tutulduğunu anlatıyor. Eski bir model temsilcisinin 34 kadını Epstein'le görüştürmeye çalıştığı belirtilirken temsilci suçlamaları reddediyor. Avukat Sigrid McCawley ajans çalışanlarının kilit rol oynadığını savunuyor. New York Eyalet Senatörü Zellnor Myrie, bu tür ağlara aracılık edenlerin soruşturulmasını kolaylaştıracak bir yasa teklifi hazırladı. Epstein 2019'da tutuklanmış, yargılanırken cezaevinde ölü bulunmuştu. Ajanslar veya yöneticileri hakkında nihai bir yargı kararı yok.

*Kayıtlar, Epstein'in 2005'te MC2 Model Management'a 1 milyon dolar aktardığını ve 2008'deki cinsel suç mahkûmiyetinden sonra da ajansa bağlı en az 10 modelin onunla temasını sürdürdüğünü gösteriyor. Ancak belgeler, ajansın ya da yöneticilerinin istismardan haberdar olduğunu veya buna bilerek aracılık ettiğini tek başına kanıtlamıyor.

*BBC'nin ABD Adalet Bakanlığı belgelerine dayanan araştırmasına göre Jeffrey Epstein, genç kadınlara ve reşit olmayan bireylere ulaşmak için modellik ajanslarını kullanmış olabilir.

BBC’nin ABD Adalet Bakanlığı belgelerine dayandırdığı son araştırma haberine göre, Jeffrey Epstein’in genç kadınlara ve reşit olmayan bireylere ulaşmak için modellik ajanslarını bir araç olarak kullandığına dair iddialar yeni kanıtlarla yeniden gündeme taşındı.

Açıklanan kayıtlara göre Epstein, 2005 yılında MC2 Model Management adlı ajansa 1 milyon dolar aktardı. Dahası, Epstein’in 2008 yılındaki cinsel suç mahkûmiyetinden sonra bile söz konusu ajansa bağlı en az 10 modelin kendisiyle temas kurmayı sürdürdüğü ortaya kondu.

Söz konusu belgeler finansal akışı ve iletişim trafiğini net bir biçimde kanıtlasa da ajansın ya da yöneticilerinin istismar suçlarından önceden haberdar olduğunu veya buna bilerek aracılık ettiğini tek başına kanıtlamaya yetmiyor.

Kadınların tanıklıkları

Yayımlanan haberde bu kritik ayrım, hem mağdur kadınların kişisel anlatımları hem de suçlamaların hedefindeki kişilerin savunmalarıyla dengeli bir çerçevede ele alınıyor.

Araştırmada öne çıkan iki kadının tanıklığı, sistemin işleyişine dair çarpıcı detaylar barındırıyor. 2009 yılında 18 yaşındayken Özbekistan’dan ABD’ye gelen ilk kadın, ajansı tarafından "çekim" bahanesiyle Epstein’in Florida’daki malikanesine yönlendirildiğini, ardından onun yanında asistan olarak çalıştırılıp sistematik istismara uğradığını savunuyor.

Ajansın kendisini korumak yerine tehlikeye açık bıraktığını belirten kadının sunduğu bir harcama belgesi,dönüş uçak biletinin ajans yöneticisi tarafından alındığını doğruluyor. Dönemin ajans yöneticisi ise geçmişte yaptığı açıklamada kadının Epstein’in evine gittiğinden veya istismara uğradığından haberdar olmadığını iddia etmiş, yeni yöneltilen soruları ise yanıtsız bıraktı.

İsmi açıklanmayan Doğu Avrupalı ikinci kadın tanık ise 20 yaşında Epstein ile tanıştırıldığını ve sektörün önde gelen ajans yöneticileriyle görüşmeler yaptıktan kısa süre sonra modellikten vazgeçirilerek Epstein’in kişisel asistanı yapıldığını aktarıyor. Yaklaşık iki yıl boyunca tüm yaşamının kontrol altında tutulduğunu belirten kadın, yaşadıklarının "para veya statü kazanmak amacıyla kabullenildiği" yönündeki yorumları kesin bir dille reddediyor.

Araştırma haberinde ayrıca, eski bir model temsilcisinin aralarında 18 yaşında bir öğrencinin de bulunduğu 34 kadını Epstein ile görüştürmek için girişimde bulunduğu bilgisi yer alıyor.

İddiaların hedefindeki temsilci istismara aracılık ettiği yönündeki suçlamaları reddederken, Epstein mağduru 100’den fazla kişiyi temsil eden avukat Sigrid McCawley ajans çalışanlarının ve yetenek avcılarının Epstein’in kadınlara erişiminde kilit bir rol üstlendiğini savunuyor. Gelişmeler üzerine New York Eyalet Senatörü Zellnor Myrie, bu tür istismar ağlarına aracılık eden kurum ve kişilerin soruşturulmasını kolaylaştıracak yeni bir yasa teklifi hazırladı.

Jeffrey Epstein, 2008’deki ilk mahkûmiyetinin ardından 2019 yılında çocukların cinsel istismar ağı kurma suçlamalarıyla tutuklanmış, yargılama süreci devam ederken cezaevindeki hücresinde ölü bulunmuştu.

Yayımlanan son belgeler ve tanıklıklar modellik ajansları ile Epstein arasındaki ilişkiye dair soru işaretlerini artırsa da haberin yayımlandığı tarih itibarıyla adı geçen ajanslar veya yöneticileri hakkında verilmiş nihai bir yargı kararı bulunmuyor.

Epstein’ın eski asistanı Groff: “Usta bir manipülatördü”

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(EMK)