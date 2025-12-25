Epstein Dosyaları: ABD Adalet Bakanlığının sansürü "kopyala-yapıştır"la aşıldı

ABD Adalet Bakanlığı’nın Jeffrey Epstein davasına ilişkin olarak Kongrenin çıkarttığı "saydamlık yasası"na karşı hile yoluna giderek sansürlenmiş halde kamuoyuna sunduğu dosyalarda hiçbir şeyin saklanamadığı ortaya çıktı.

"Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası" kapsamında paylaşılan belgelerdeki karartmaların (sansürlemelerin) herhangi bir internet kullanıcısınca, "kopyala-yapıştır" yöntemiyle görüntülenebildiği keşfedildi.

Amatör yöntemler yetti

Euronews'un aktardığı The Guardian ve The New York Times haberlerine göre, bazı kullanıcılar karartılan kısımları photoshop'la görünür hale getirirken, birçoğu da yalnızca karartılmış satırları ya da cümleleri kopyalayıp Microsoft Word gibi bir kelime işlemciye yapıştırarak, gizlenen satırları gözönüne çıkarabildi.

Güvenlikçi görüş açısından bakanlar, bu durumu, belgelerin "aceleyle ve özensizce" sansürlenmiş olması gerekçesiyle eleştirdi.

Binlerce kullanıcının görünüleyerek ifşaya başladıkları kısımlarda Epstein ve suç ortaklarının çocuklara yönelik cinsel istismar davalarının ayrıntıları ve genç model ve oyunculara yapılan ödemelere ilişkin bilgilerin yer aldığı bildiriliyor.

Adalet Bakanlığında seferberlik

Öte yandan yasa emrini ancak son günde ve çok az sayıda belgeyi açıklayarak yerine getirebilen Adalet Bakanlığı CNN tarafından yayımlanan bir iç yazışmadan anlaşıldığına göre, belgelerinin kamuoyuna sunulabilmesi için kurum içindeki birimlerden acil yardım istedi.

Florida Güney Bölgesi Savcılığından tüm personele gönderilen bir e-postada, Epstein dosyalarının gözden geçirilmesi ve karartılması için acilen gönüllü savcılara ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Milyonlarca yeni belge ve gecikme krizi

Euronews'un haberine göre, Adalet Bakanlığı bu arada, Epstein ile bağlantılı bir milyonu aşkın yeni belge bulunduğunu açıklayarak, şimdiden aşılmış olan yasal sürenin daha da uzun bir süre aşılacağını duyurdu.

Bakanlık, materyal hacminin çokluğu nedeniyle sürecin birkaç hafta daha sürebileceğini belirtti ancak kesin bir tarih vermedi.

Bu gecikme, ABD Senatosu'nda sert tepkiyle karşılandı. Aralarında 11 Demokrat ve bir Cumhuriyetçi senatörün bulunduğu bir grup yasa koyucu, bakanlığın yasal süreyi geçirmesi üzerine soruşturma açılması çağrısında bulundu.

Dosyalarda neler ve kimler var?

Son haftalarda yayımlanan on binlerce belgeden oluşan arşivde; FBI belgeleri, mahkeme kayıtları, fotoğraflar ve videolar yer alıyor.

Belgelerde adı geçen veya fotoğrafı olan tanınmış kişiler arasında Eski ABD Başkanı Bill Clinton, sinema oyuncusu Kevin Spacey, hayatta olmayan şarkıcı ve dansçı Michael Jackson ve sinema oyuncusu Woody Allen gibi siyaset ve eğlence dünyasına mensup kişilerin yanında dilbilimci politik aktivist Prof. Noam Chomsky de var.

Ancak Adalet Bakanlığının yayınladığı belge ve görüntülerde, Epstein ile en yakın ilişkide bulunanların başında geldiği mağdur ve tanık anlatımlarıyla kesinleşen ABD Başkanı Donald Trump'ın son derece sınırlı görünmesi Kongredeki Demokratlar arasında ciddi kuşku uyandırıyor.

Ayrıca, Donald Trump'ın Başkanlık öncesindeki avukatlarından Pam Bondi'nin başında olduğu Adalet Bakanlığının belgeleri parça parça yayımlaması, belgelere ağır sansür uygulaması ve bazı belgelerin hiçbir açıklama yapılmadan siteden kaldırılması da kamuoyundaki kuşkuları iyice derinleştiriyor.

(AEK)