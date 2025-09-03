Epstein davasında yeni gelişme: 33 bin sayfalık belge kamuoyuna açıldı

ABD Temsilciler Meclisi Denetim ve Kamu Reformu Komitesi, 2019 yılında cezaevinde ölü bulunan ve "küçük yaştaki çocuklara yönelik cinsel istismar ile seks ticareti" ağı kurmakla suçlanan Jeffrey Epstein davasına dair geniş kapsamlı belgeleri yayımladı.

Komite tarafından yapılan açıklamada, Adalet Bakanlığı’nın sağladığı toplam 33 bin 295 sayfalık kaydın erişime açıldığı bildirildi. Açıklamada ayrıca, söz konusu belgelerin tamamının ilerleyen süreçte kamuoyuna sunulmaya devam edileceği vurgulandı.

Belgelerin erişim adresleri de kamuoyuyla paylaşılırken, Komite Başkanı James Comer’in 5 Ağustos’ta Epstein dosyaları için mahkeme celbi çıkardığı hatırlatıldı.

