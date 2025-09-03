ENGLISH KURDÎ
bianet
HABER
Yayın Tarihi: 3 Eylül 2025 08:13
 ~ Son Güncelleme: 3 Eylül 2025 08:17
1 dk Okuma

Epstein davasında yeni gelişme: 33 bin sayfalık belge kamuoyuna açıldı

Belgelerin erişim adresleri de kamuoyuyla paylaşılırken, Komite Başkanı James Comer’in 5 Ağustos’ta Epstein dosyaları için mahkeme celbi çıkardığı hatırlatıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Epstein davasında yeni gelişme: 33 bin sayfalık belge kamuoyuna açıldı
Fotoğraf: AA

ABD Temsilciler Meclisi Denetim ve Kamu Reformu Komitesi, 2019 yılında cezaevinde ölü bulunan ve "küçük yaştaki çocuklara yönelik cinsel istismar ile seks ticareti" ağı kurmakla suçlanan Jeffrey Epstein davasına dair geniş kapsamlı belgeleri yayımladı.

FBI: Jeffrey Epstein cinayet değil, intihardı
FBI: Jeffrey Epstein cinayet değil, intihardı
30 Mayıs 2025
ABD Başkanı Trump’a, Epstein dosyalarında adının geçtiği bildirildi
ABD Başkanı Trump’a, Epstein dosyalarında adının geçtiği bildirildi
24 Temmuz 2025

Komite tarafından yapılan açıklamada, Adalet Bakanlığı’nın sağladığı toplam 33 bin 295 sayfalık kaydın erişime açıldığı bildirildi. Açıklamada ayrıca, söz konusu belgelerin tamamının ilerleyen süreçte kamuoyuna sunulmaya devam edileceği vurgulandı.

Belgelerin erişim adresleri de kamuoyuyla paylaşılırken, Komite Başkanı James Comer’in 5 Ağustos’ta Epstein dosyaları için mahkeme celbi çıkardığı hatırlatıldı.

(EMK)

Epstein abd Jeffrey Epstein erkek şiddeti
