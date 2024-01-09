Epstein dava dosyalarının dördüncü bölümü kamuoyuna açıklandı

ABD'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ağı oluşturmaktan gözaltında tutulurken hapishanede ölü bulunan finans uzmanı Jeffrey Epstein davasına ilişkin dosyaların dördüncü kısmı da kamuoyu ile paylaşıldı.

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Birçok fotoğraf ortaya çıktı

Anadolu Ajansı'nın ABD basınına dayandırdığı habere göre, davaya ilişkin kamuoyuna açıklanan son dosyalarda, Epstein'a ait adada genç kızların yanı sıra o dönemde adada olduğunu reddeden Epstein'in eski kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'in de aralarında bulunduğu 2006'da çekilmiş birçok fotoğraf ortaya çıktı.

Fotoğraflar, şebekenin iç işleyişini ortaya koyan Epstein'in mağdurlarından Sarah Ransome hakkındaki dosya aracılığıyla açıklandı.

Epstein'e karşı ana davacı olan Virginia Giuffre'nin avukatları, Maxwell'in, o dönemde Ada'da olduğunu "kesin olarak" kanıtladığını belirtti.

Dosyalara göre, Ransome, Epstein'ın adası Little St James'e götürülen tüm kızlara Victoria's Secret marka bikini ve gecelikler verildiğini iddia etti.

Ransome, eski ABD Başkanı Bill Clinton, İngiliz iş insanı Richard Branson ve Prens Andrew'un, Ransome'un arkadaşı ile cinsel ilişkiye girdiği videoların Epstein tarafından çekildiğini söyledi.

Dosyalarda, Ransome'un, Clinton ve Branson'a yönelik suçlamalarının yanı sıra eski ABD Başkanı Donald Trump'ı da suçlayan ifadeleri yer alıyor.

Clinton detayı

Dava kapsamında e-postaları incelenen Ransome'un gönderilerinden birinde, "bir arkadaşının, Trump ile ilişkiye giren kızlardan biri olduğunu" yazarken, Ransome, başka bir arkadaşının da Clinton ile ilişkiye girdiğini ifade etti.

Trump'ın sözcülerinden Steven Cheung da söz konusu "asılsız suçlamaların yanlış olduğu için geri çekildiğini" söyledi.

Uluslararası Adalet Divanında İsrail'i savunması planlanan Alan Dershowitz'in avukatları ise Ransome'un "hatalı açıklamalarının panzehiri olarak e-postaların önemli olduğunu" söyledi.

Jeffrey Epstein davası En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve cinsel istismar ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Jeffrey Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da intihar etti. Epstein'in sevgilisi Ghislaine Maxwell, bazı zenginler, ünlüler ve devlet görevlileri için reşit olmayan kızların istismar ağına çekilmesi organizasyonunda Epstein'a yardımcı olduğu iddiasıyla yargılandığı davada suçlu bulundu ve 20 yıl hapis cezası aldı. Epstein'ın istismar ettiği isimlerden biri olan Virginia Giuffre, Prens Andrew'un da kendisini 17 yaşındayken taciz ettiğini söyleyerek 2021'de New York'ta dava açtı.

(EMK)