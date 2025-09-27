ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 27 Eylül 2025 15:43
 ~ Son Güncelleme: 27 Eylül 2025 15:46
2 dk Okuma

Epstein belgelerinde Elon Musk ayrıntısı

Belgeler, Epstein’in günlük programlarına, mali kayıtlarına ve uçuş listelerine dair yeni detaylar içeriyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Epstein belgelerinde Elon Musk ayrıntısı
Fotoğraf: AA

ABD Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi’ndeki Demokrat üyeler, cinsel istismar ağı kurmakla suçlanan ve 2019’da hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein’e ait olduğu öne sürülen yeni kayıtları kamuoyuna sundu. Belgelerde Tesla ve SpaceX’in kurucusu Elon Musk’ın adının da geçtiği görüldü.

Altı sayfalık, kırmızı mürekkeple sansürlenmiş dosyalar, Adalet Bakanlığı tarafından komiteye iletilen daha geniş bir belge grubunun parçası. Belgeler; Epstein’in günlük programlarına, mali kayıtlarına ve uçuş listelerine dair yeni detaylar içeriyor.

Epstein belgelerinde öne çıkan isimler arasında Musk’ın yanı sıra, eski Beyaz Saray danışmanı Steve Bannon, teknoloji yatırımcısı Peter Thiel ve İngiliz Kraliyet Ailesi’nden Prens Andrew da yer aldı.

Musk ile ilgili kayıt, 6 Aralık 2014’te Epstein’in ABD’deki özel adasına yapılması planlanan bir ziyarete dair bölümde görülüyor. Notlarda, “Hatırlatma: Elon Musk 6 Aralık’ta adaya (bu hâlâ geçerli mi?)” ifadesi dikkat çekiyor.

Diğer kayıtlarda ise, Epstein’in 27 Kasım 2017’de Thiel ile öğle yemeği, 16 Şubat 2019’da Bannon ile kahvaltı planladığı, ayrıca Prens Andrew’in isminin 12 Mayıs 2000 tarihli bir uçuş listesinde yer aldığı belirtiliyor.

