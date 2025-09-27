Epstein belgelerinde Elon Musk ayrıntısı

ABD Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi’ndeki Demokrat üyeler, cinsel istismar ağı kurmakla suçlanan ve 2019’da hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein’e ait olduğu öne sürülen yeni kayıtları kamuoyuna sundu. Belgelerde Tesla ve SpaceX’in kurucusu Elon Musk’ın adının da geçtiği görüldü.

Korkunç Zengin: Jeffrey Epstein ve Diğerleri

Epstein şikâyetçilerinden Giuffre’den Prens Andrew'a taciz davası

Altı sayfalık, kırmızı mürekkeple sansürlenmiş dosyalar, Adalet Bakanlığı tarafından komiteye iletilen daha geniş bir belge grubunun parçası. Belgeler; Epstein’in günlük programlarına, mali kayıtlarına ve uçuş listelerine dair yeni detaylar içeriyor.

Epstein belgelerinde öne çıkan isimler arasında Musk’ın yanı sıra, eski Beyaz Saray danışmanı Steve Bannon, teknoloji yatırımcısı Peter Thiel ve İngiliz Kraliyet Ailesi’nden Prens Andrew da yer aldı.

Musk ile ilgili kayıt, 6 Aralık 2014’te Epstein’in ABD’deki özel adasına yapılması planlanan bir ziyarete dair bölümde görülüyor. Notlarda, “Hatırlatma: Elon Musk 6 Aralık’ta adaya (bu hâlâ geçerli mi?)” ifadesi dikkat çekiyor.

Diğer kayıtlarda ise, Epstein’in 27 Kasım 2017’de Thiel ile öğle yemeği, 16 Şubat 2019’da Bannon ile kahvaltı planladığı, ayrıca Prens Andrew’in isminin 12 Mayıs 2000 tarihli bir uçuş listesinde yer aldığı belirtiliyor.

(EMK)