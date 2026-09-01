TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
ÇAND Û HUNER
DW: Dîroka Weşanê: 01.09.2026 11:37 1 Îlon 2026 11:37
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 01.09.2026 12:59 1 Îlon 2026 12:59
Xwendin Xwendin:  2 xulek

EPa nû ya hunermend Serhat Kural di 3ê Îlonê de li pêşberî guhdaran e

Ev xebata hunermend Kural ji berhemên bi navê Medrenge, Zêrzewan û Bêdengî pêk tê. Kural bi vê xebatê bîra devkî ya muzîka kurdî, şopên erdnîgariyê, bîra kesane û bêdengiyê digihîne hev ku sê vegotinên muzîkê yên cûda ne.

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
EPa nû ya hunermend Serhat Kural di 3ê Îlonê de li pêşberî guhdaran e
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

EPa nû ya hunermend Serhat Kural dê ji 3ê Îlonê ve di hemû platformên dîjîtal de bê weşandin. Ev xebata hunermend Kural ji berhemên bi navê Medrenge, Zêrzewan û Bêdengî pêk tê. Kural bi vê xebatê bîra devkî ya muzîka kurdî, şopên erdnîgariyê, bîra kesane û bêdengiyê digihîne hev ku sê vegotinên muzîkê yên cûda ne.

Strana yekem a EPê "Medrenge" ye ku awazeke kevneşopiya herêma Serhedê ye ku bi aranjmaneke nûjen digihîne guhdaran. Di vê berhema ku Kural bixwe berhev kiriye de, Nurcan Degirmencî, Meral Tekçî, Hîvda Gokel û Zelal Gokçe bi vokalên xwe cih digirin.

Strana duyem "Zêrzewan"e ku gotin û muzîk a Xalit Tarî ye. Berhem di çarçoveya hêmaya Zêrzewanê de hestên weke hilweşîn, hesret, sûcdarî û şikestina hundirîn bi helbestvaniyeke kûr tîne ziman.

Strana sêyem a EPê "Bêdengî" ye ku gotin û muzîk a Serhat Ertuna ye. Ev berhem ku li pey şopên bêdengiyê, derbasbûna demê, bîranînan û rewşa hebûn û nebûnê ye; bi nexş û sazkirina dengê xwe atmosfereke hundirîn û zindî ava dike.

EPa nû ya hunermend Serhat Kural ji 3ê Îlonê pê ve dê di hemû platformên dîjîtal de belav bibe.

Stranên ku di EPê cih digirin 

Medrenge

• Vokal: Nurcan Değirmenci, Meral Tekçi, Hivda Gökel, Zelal Gökçe

• Saza Dede: Doğan Saldanlı

• Klavye: Ferhat Can Altıntaş

• Bas: Olcay Bozkurt

• Aranje / Rêxistin: Doğan Saldanlı

• Mix / Mastering: Doğan Saldanlı

• Fotograf: Damla Kopuz

• Berhevkirin: Serhat Kural

• Cih: Herêma Serhedê

Zêrzewan

• Hunermend: Serhat Kural

• Gotin û muzîk: Xalit Tari

• Rêkxistina Sazê û aranje: Serhat Ertuna

• Mix / Mastering: Orhan Kara

• Fotograf: Damla Kopuz

Bêdengî

• Hunermend: Serhat Kural

• Gotin û muzîk: Serhat Ertuna

• Sazkirina deng û aranje: Serhat Ertuna

• Vokal: Serhat Ertuna

• Mix / Mastering: Orhan Kara

• Fotograf: Damla Kopuz

Derbarê Serhat Kûralî de

Danser û stranbêj e. Yek ji avakarê Mezopotamya Dansê ye. Di gelek projeyên dansê yên li Tirkiyeyê û li derveyî Tirkiyeyê de cih girtiye. Weke stranbêj konserên solo û li gel wê jî yên bi hunermendên din re dide. Di projeya Dîwana Dubeytî de sitraye. Bi  Prof. Dr. Aydin Tekerê koregraf û Zeynep Tanbayê re xebitiye. Wekî koreograf-danser û muzîkjen xebatên xwe didomîne.

(AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Serhat Kural
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê