EPa nû ya hunermend Serhat Kural di 3ê Îlonê de li pêşberî guhdaran e
EPa nû ya hunermend Serhat Kural dê ji 3ê Îlonê ve di hemû platformên dîjîtal de bê weşandin. Ev xebata hunermend Kural ji berhemên bi navê Medrenge, Zêrzewan û Bêdengî pêk tê. Kural bi vê xebatê bîra devkî ya muzîka kurdî, şopên erdnîgariyê, bîra kesane û bêdengiyê digihîne hev ku sê vegotinên muzîkê yên cûda ne.
Strana yekem a EPê "Medrenge" ye ku awazeke kevneşopiya herêma Serhedê ye ku bi aranjmaneke nûjen digihîne guhdaran. Di vê berhema ku Kural bixwe berhev kiriye de, Nurcan Degirmencî, Meral Tekçî, Hîvda Gokel û Zelal Gokçe bi vokalên xwe cih digirin.
Strana duyem "Zêrzewan"e ku gotin û muzîk a Xalit Tarî ye. Berhem di çarçoveya hêmaya Zêrzewanê de hestên weke hilweşîn, hesret, sûcdarî û şikestina hundirîn bi helbestvaniyeke kûr tîne ziman.
Strana sêyem a EPê "Bêdengî" ye ku gotin û muzîk a Serhat Ertuna ye. Ev berhem ku li pey şopên bêdengiyê, derbasbûna demê, bîranînan û rewşa hebûn û nebûnê ye; bi nexş û sazkirina dengê xwe atmosfereke hundirîn û zindî ava dike.
EPa nû ya hunermend Serhat Kural ji 3ê Îlonê pê ve dê di hemû platformên dîjîtal de belav bibe.
Stranên ku di EPê cih digirin
Medrenge
• Vokal: Nurcan Değirmenci, Meral Tekçi, Hivda Gökel, Zelal Gökçe
• Saza Dede: Doğan Saldanlı
• Klavye: Ferhat Can Altıntaş
• Bas: Olcay Bozkurt
• Aranje / Rêxistin: Doğan Saldanlı
• Mix / Mastering: Doğan Saldanlı
• Fotograf: Damla Kopuz
• Berhevkirin: Serhat Kural
• Cih: Herêma Serhedê
Zêrzewan
• Hunermend: Serhat Kural
• Gotin û muzîk: Xalit Tari
• Rêkxistina Sazê û aranje: Serhat Ertuna
• Mix / Mastering: Orhan Kara
• Fotograf: Damla Kopuz
Bêdengî
• Hunermend: Serhat Kural
• Gotin û muzîk: Serhat Ertuna
• Sazkirina deng û aranje: Serhat Ertuna
• Vokal: Serhat Ertuna
• Mix / Mastering: Orhan Kara
• Fotograf: Damla Kopuz
Derbarê Serhat Kûralî de
Danser û stranbêj e. Yek ji avakarê Mezopotamya Dansê ye. Di gelek projeyên dansê yên li Tirkiyeyê û li derveyî Tirkiyeyê de cih girtiye. Weke stranbêj konserên solo û li gel wê jî yên bi hunermendên din re dide. Di projeya Dîwana Dubeytî de sitraye. Bi Prof. Dr. Aydin Tekerê koregraf û Zeynep Tanbayê re xebitiye. Wekî koreograf-danser û muzîkjen xebatên xwe didomîne.
(AY)