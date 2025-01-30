Enzo Traverso’nun ‘Nazi Şiddetinin Kaynakları’ kitabı Türkçede

“İkinci Dünya Savaşı 20. yüzyılın en büyük kırılmalarından birini teşkil etmiş ve Yahudi soykırımı da bu bağlamda meydana gelmiştir. Auschwitz medeniyetin biçimini değiştirmemiştir. Eğer bütün gaz odaları medeniyetin kırıldığı bir an olarak görülüyorsa, bunun sebebi medeniyetin tökezleyip daldığı çıkmaz sokakları ve yıkıcı potansiyelini ortaya sermiş olmasıdır. Aydınlanma karşıtı eğilimler, sınai ve teknik gelişmeyle, devletin şiddet tekelini elinde tutmasıyla ve hükmetme yöntemlerinin rasyonelleştirilmesiyle birleşerek, yok etmenin medeniyetin yüzlerinden biri olduğunu ortaya çıkardı.”

Marksizm, tarih ve bellek çalışmalarıyla tanınan İtalyan tarihçi ve yazar Enzo Traverso’nun “Nazi Şiddetinin Kaynakları” kitabı, İletişim Yayınları etiketiyle okurla buluştu.

Uluslararası toplum ve akademik çevreler, geleneksel olarak Nazizm ideolojisini ve Holokost’u Avrupa tarihinin doğal akışından bir sapma, önceki çağların barbarlığına ve vahşetine bir geri dönüş olarak gören yaygın bakış açısını kabul eder.

Ertuğrul Genç’in Türkçeye çevirdiği kitapta yazar, keskin ve berrak bir analizle bu yaklaşımı tersyüz ederek milyonlarca insanın ölümüne sebep olan bu korkunç deneyimi, 18. yüzyıldan itibaren Avrupa’da gelişen "modern trendlerin ve medenileştirme süreci"nin uzantısı olarak yorumluyor.

Yazar siyasi, askerî, kolonyal, endüstriyel, bilimsel ve felsefi boyutlarıyla Batı modernleşmesinin karmaşık tarihsel hattını mercek altına alarak, bu benzersiz ölüm operasyonuna giden yolu ören fikirleri ve pratikleri inceliyor.

ENZO TRAVERSO ANLATTI “Solun melankolisine ihtiyacımız var”