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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 30 Ocak 2025 11:14
 ~ Son Güncelleme: 30 Ocak 2025 11:22
2 dk Okuma

Enzo Traverso’nun ‘Nazi Şiddetinin Kaynakları’ kitabı Türkçede

Avrupa’nın siyasi ve entelektüel tarihi üzerine çalışmalarıyla tanınan Traverso, soykırım tartışmalarına ufuk açıcı bir katkıda bulunuyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Enzo Traverso’nun ‘Nazi Şiddetinin Kaynakları’ kitabı Türkçede

İkinci Dünya Savaşı 20. yüzyılın en büyük kırılmalarından birini teşkil etmiş ve Yahudi soykırımı da bu bağlamda meydana gelmiştir. Auschwitz medeniyetin biçimini değiştirmemiştir. Eğer bütün gaz odaları medeniyetin kırıldığı bir an olarak görülüyorsa, bunun sebebi medeniyetin tökezleyip daldığı çıkmaz sokakları ve yıkıcı potansiyelini ortaya sermiş olmasıdır. Aydınlanma karşıtı eğilimler, sınai ve teknik gelişmeyle, devletin şiddet tekelini elinde tutmasıyla ve hükmetme yöntemlerinin rasyonelleştirilmesiyle birleşerek, yok etmenin medeniyetin yüzlerinden biri olduğunu ortaya çıkardı.”

Marksizm, tarih ve bellek çalışmalarıyla tanınan İtalyan tarihçi ve yazar Enzo Traverso’nun “Nazi Şiddetinin Kaynakları” kitabı, İletişim Yayınları etiketiyle okurla buluştu.

Uluslararası toplum ve akademik çevreler, geleneksel olarak Nazizm ideolojisini ve Holokost’u Avrupa tarihinin doğal akışından bir sapma, önceki çağların barbarlığına ve vahşetine bir geri dönüş olarak gören yaygın bakış açısını kabul eder.

Ertuğrul Genç’in Türkçeye çevirdiği kitapta yazar, keskin ve berrak bir analizle bu yaklaşımı tersyüz ederek milyonlarca insanın ölümüne sebep olan bu korkunç deneyimi, 18. yüzyıldan itibaren Avrupa’da gelişen "modern trendlerin ve medenileştirme süreci"nin uzantısı olarak yorumluyor.

Yazar siyasi, askerî, kolonyal, endüstriyel, bilimsel ve felsefi boyutlarıyla Batı modernleşmesinin karmaşık tarihsel hattını mercek altına alarak, bu benzersiz ölüm operasyonuna giden yolu ören fikirleri ve pratikleri inceliyor.

“Solun melankolisine ihtiyacımız var”
ENZO TRAVERSO ANLATTI
“Solun melankolisine ihtiyacımız var”
26 Eylül 2020

Yazar hakkında

Marksizm, tarih ve bellek çalışmalarıyla tanınan İtalyan tarihçi ve yazar.

Cenova Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra 1989 yılında École des Hautes Études en Sciences Sociales’den (EHESS) doktora derecesini aldı. Uzun yıllar Fransa’da çeşitli üniversitelerde siyaset bilimi dersleri verdi. 2013 yılından beri Cornell Üniversitesi Tarih Bölümü’nde profesör olarak görev yapıyor.

20. yüzyıl Avrupa entelektüel ve siyasal tarihiyle ilgili çalışmalarıyla tanınan Traverso’nun eserlerinden Türkçeye çevrilenler şunlar: 

Marksistler ve Yahudi Sorunu (Yazın, 2001), Ateş ve Kan: Avrupa İç Savaşı: 1914-1945 (Heretik, 2021), Savaş Alanı Olarak Tarih: 20. Yüzyılın Zorbalıklarını Yorumlamak (Ayrıntı, 2013), Yahudi Modernitesinin Sonu: Muhafazakâr Bir Dönüm Noktasının Tarihi (Ayrıntı, 2016), Modern Barbarlığın Eleştirisi (Ayrıntı, 2024), Devrim: Bir Entelektüel Tarih (Ayrıntı, 2024), Solun Melankolisi: Marksizm, Tarih ve Bellek (İletişim, 2018), Geçmişi Kullanma Kılavuzu: Tarih, Bellek, Politika (İletişim, 2019), Nazi Şiddetinin Kaynakları (İletişim, 2024).

1957, İtalya doğumlu. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
Enzo Traverso iletişim yayınları Nazi Şiddetinin Kaynakları holokost auschwitz nazi soykırımı
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