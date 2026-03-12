ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 12.03.2026 17:00 12 Mart 2026 17:00
 ~  SG: Son Güncelleme: 12.03.2026 17:10 12 Mart 2026 17:10
Okuma:  3 dakika

Enver Aysever’in yargılandığı davada karar: 10 ay hapis ve tahliye

"Sağcı olduğunuz zaman ahlaksız olursunuz. Sağcılığın herhangi bir kriteri yoktur. Vicdanı yoktur. Din tacirliği yapar." ifadeleri nedeniyle tutuklanan gazeteci Enver Aysever, 4 ay sonra çıktığı ilk duruşmada 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

BİA Haber Merkezi

YouTube'da yayınladığı bir videodaki ifadeleri nedeniyle tutuklanan gazeteci Enver Aysever, hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" iddiasıyla açılan davada hapis cezasına çarptırıldı.

Küçükçekmece 30. Asliye Ceza Mahkemesinde ilk celsesi görülen duruşmaya Aysever, tutulduğu Silivri’deki Marmara Cezaevi’nden getirildi. Hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istenen iddianameye karşı savunma yaptı.

P24’ün duruşmadan aktardığına göre Aysever, "İçinde bulunduğum süreç bir Aziz Nesin'lik dava örneği. Çok açık bir şekilde ironik bir problem var. Konuşmayı yaptığım tarih 11 Aralık ve durup dururken yaptığım bir konuşma değil. Bu videoyu kayda almamı gerektiren en önemli sebeplerden biri Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu’nun komünizmle ilgili konuşmasıydı. Yapmış olduğum konuşmada Türkiye’deki iki sosyal sınıf olan sağ ve solu birbirine kışkırtmak amacında değildim, aksine konuşmam nesnel değerlendirmelerdir" dedi.

Aysever, iddianameyi hazırlayan savcının kendi kanalındaki yayını değil, yayını keserek servis eden bir kanalı referans aldığını anlattı. "Adının bile yeni duyulduğu bir kanalın referans alınması iyi niyetten uzaktır.” diye konuştu.

Ayrıca “Benim ellerim hep kitap kalemleydi, hayatımda ilk defa kelepçeyle tanıştım. Bir gazetecinin eline kelepçe vuruluyor Türkiye’de, suçu ne fikrini söylemek.” dedi.

Tutuklanmasıyla ilgili yapılan paylaşımları okurken hakim Aysever’e "Yalnızca suçsuzluğunuza yönelik beyanda bulunun" dedi. Bunun üzerine Aysever, "Ben bir suç işlemedim. Annem 82 yaşında, benim üç ayımı çalarak annemle geçireceğim günler gasp edildi. Bir YouTube kanalım vardı, açlık sınırının altında kazanıyordum bu da elimden alındı. Bu ülkede 28 kitap yazdım, binlerce makalem var. Gazetecilikteki bütün ödülleri aldım. Peki şimdi ne yapıyorum bir Silivri sakiniyim" diye yanıt verdi.

Aysever’in avukatı Mikayil Dilbaz da "Kötü bir iddianame ama saygım var. Yakın ve açık tehlike oluşmamıştır. Müvekkilimin üzerine atılı suçu işlediğine dair suçun maddi unsuru oluşmamış durumda. Bu nedenlerle beraat ve tahliye kararı verilmesini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Savunmaların ardından duruşma savcısı, esas hakkında mütalaa verdi ve Aysever’in cezalandırılmasını istedi.

Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçlamasıyla Aysever’i 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Hükümle birlikte tahliyesine karar verdi.

Ne olmuştu?

Aysever, YouTube yayınında “Sağcılık suçtur. Sağcı olduğunuz zaman ahlaksız olursunuz ya da ahlakınız ahlaksızlık olur. O yüzden gelin sağcılarla mücadeleye siz de katılın. Sağcılığın herhangi bir kriteri yoktur. Vicdanı yoktur. Din tacirliği yapar. Milliyetçilik tacirliği yapar" demişti.

Gözaltına alınmadan önce sosyal medya hesabından paylaşım yapan Enver Aysever, "Her zaman olduğu gibi sözlerimi çarpıtmışlar! Hasan İmamoğlu’nun sözlerini yorumladım. Sağcılar diye yaptığım tarif; devletin malına çökenler, doğayı katledenler, sahte dinciler, milliyetçiliği kullananlar, ihaleci zenginler gibi tiplerdi (...) Bir akıl yürütme ile örnek verdim. Maalesef yayını izlemeden yine hedef göstermişler. Şaşırdım mı? Hayır” ifadelerini kullanmıştı.

İfadesinde de "Videonun bir kesiti kesilerek sosyal medyada yayınlandı. Bu bilinçli olarak yapıldı ve hedef gösterildim. Videonun bütünü incelenirse ben Ekrem İmamoğlu'nun babası olan Hasan İmamoğlu'nun bazı açıklamalarına istinaden bu videoyu çektim. Türkiye'nin sosyolojik gerçeği dikkate alındığında %70'i muhafazakar ve milliyetçilerden oluşan topluluğa hakaret etmem mümkün değil. 30 yıllık gazeteciyim. Kesinlikle sağ görüşlü insanları aşağılama kastı ile hareket etmedim" diye konuşmuştu.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
gazeteci yargılamaları enver aysever
