Enver Aysever’e 3 yıla kadar hapis istemi

YouTube'da yayınladığı bir videodaki ifadeleri nedeniyle yürütülen soruşturma sonucunda tutuklanan gazeteci Enver Aysever hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı hazırladığı iddianamede, 11 Aralık 2025'te tutuklanan Aysever'in, 10 Aralık 2025'te yayınlanan bir videodaki sözleri üzerine resen soruşturma başlatıldığını hatırlattı.

“Toplumunun yüzde 60-70'lik kesimini kastetti”

Yayındaki ifadeler için sosyoloji alanında uzman bir bilirkişi tarafından rapor da hazırlandı. İddianamede bu raporda Aysever’in kullandığı ifadeler ile “Adnan Menderes’ten bu yana bütün sağcıları merkeze aldığı ve sağcılara karşı mücadele çağrısı yaptığı” belirtildi.

tek parti dönemine dair eleştirileri ile bilinen İdris Küçükömer’in “Türkiye’de Sağ Soldur, Sol da Sağ” söylemine atıf yapılarak; muhafazakar ve islamcıların toplumsal dayanışma, adalet ve eşitlik gibi değerleri savunduğu ve halkın geniş kesimleriyle daha uyumlu bir ilişki içinde oldukları aktarıldı.

Kemalistler ve laiklerin ise “Batılılaşma ve modernleşme” adına merkeziyetçi ve otoriter bir yapı oluşturduğu kaydedildi.

Daha sonra savcılık bu bilirkişi raporuna dayanarak, "Aysever'in sözlerinde bahsettiği suçlu, ahlaksız, din ve milliyetçilik tacirliği yaptıklarını iddia ettiği siyasi partilerin Türkiye'de demokratik seçimler sonucunda iktidara gelmiş veya koalisyon yapmış olan Demokrat Parti, Adalet Partisi, Anavatan Partisi, AKP, Refah Partisi, Fazilet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ile iktidara gelmemiş olsalar bile sayılan partilerin benzerleri olan, daha az oy alan partiler, yöneticileri ve bu partilere gönül ve oy veren seçmenleri kastettiği, zaman değişmekle birlikte Türk toplumunun yüzde 60-70'lik kesimine yönelik söz konusu hakaret içerikli sözlerin söylendiği anlaşılmıştır." dedi.

Aysever’in kullandığı ifadelerin; “sol görüşlü vatandaşları, sağ görüşlü vatandaşlara karşı alenen tahrik ettiğini” savundu.

Aysever’in basın özgürlüğü sınırlarını aştığını iddia eden savcılık, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme veya aşağılama" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianame, gönderildiği Küçükçekmece 30. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Ne olmuştu? Aysever, YouTube yayınında “Sağcılık suçtur. Sağcı olduğunuz zaman ahlaksız olursunuz ya da ahlakınız ahlaksızlık olur. O yüzden gelin sağcılarla mücadeleye siz de katılın. Sağcılığın herhangi bir kriteri yoktur. Vicdanı yoktur. Din tacirliği yapar. Milliyetçilik tacirliği yapar" demişti. Gözaltına alınmadan önce sosyal medya hesabından paylaşım yapan Enver Aysever, "Her zaman olduğu gibi sözlerimi çarpıtmışlar! Hasan İmamoğlu’nun sözlerini yorumladım. Sağcılar diye yaptığım tarif; devletin malına çökenler, doğayı katledenler, sahte dinciler, milliyetçiliği kullananlar, ihaleci zenginler gibi tiplerdi (...) Bir akıl yürütme ile örnek verdim. Maalesef yayını izlemeden yine hedef göstermişler. Şaşırdım mı? Hayır” ifadelerini kullanmıştı. İfadesinde de "Videonun bir kesiti kesilerek sosyal medyada yayınlandı. Bu bilinçli olarak yapıldı ve hedef gösterildim. Videonun bütünü incelenirse ben Ekrem İmamoğlu'nun babası olan Hasan İmamoğlu'nun bazı açıklamalarına istinaden bu videoyu çektim. Türkiye'nin sosyolojik gerçeği dikkate alındığında %70'i muhafazakar ve milliyetçilerden oluşan topluluğa hakaret etmem mümkün değil. 30 yıllık gazeteciyim. Kesinlikle sağ görüşlü insanları aşağılama kastı ile hareket etmedim" diye konuşmuştu. Gazeteci Enver Aysever tutuklandı

