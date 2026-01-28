Enternasyonalistlerin karavanı, Türkiye sınırına varmak üzere

Kuzey ve Doğu Suriye (Rojava) ile dayanışma amacıyla 2019 yılında kurulan küresel ağ Rojava İçin Ayağa Kalk’ın (RiseUp4Rojava) Halkların Karavanı (People’s Caravan) adını verdiği kafile, bu sabah erken saatlerde Yunanistan’dan yola çıktı.

22 Ocak’tan itibaren Avrupa’nın dört farklı rotasından hareket eden ve bugün Türkiye sınırına doğru ilerleyen karavanda, 10 ülkeden 200’ü aşkın enternasyonalist yer alıyor.

Enternasyonalistler, amaçlarının Kuzey ve Doğu Suriye’ye yönelik ablukayı kırmak ve insanî yardım koridoru açılmasını sağlamak olduğunu belirtiyor.

“Rojava’daki kadın devrimi, mücadelelerimiz için bir umut ışığı” diyen Karavan Sözcüsü Gesa Jonasson, Mezopotamya Ajansı’na verdiği demeçte, 20 araçla Kuzey ve Doğu Suriye’ye doğru ilerleyişlerini şöyle anlattı:

Rojava’da bugün ortaya çıkan tablo; bölge halkı, Kürt toplumu ve özellikle orada yaşayan kadınlar açısından ciddi bir tehdit oluşturuyor. Tanık olduğumuz bir diğer durum ise Avrupa ülkeleri ve toplumlarındaki derin sessizlik. Karavanın temel amaçlarından biri bu sessizliği görünür kılmak. Bunu yayın yaparak, bilgi paylaşarak ve Avrupa genelinde dayanışmayı yaygınlaştırarak yapıyoruz.

Avrupa, Türkiye ve Suriye sınırlarındaki zorlukların farkındayız. Devletlerin çıkarı, insanların sınırların içinde kalmasıdır. Ancak Bakur ve Başûr’da bu sınırların sorgulandığını ve onlara karşı mücadele edildiğini gördük. Biz de bu cesur insanların izinden gidiyoruz. Hedefimiz Kobanî’ye ulaşmak. İnsanlığı koruma iddiasıyla yola çıkan bir karavan olarak Avrupa’dan Kobanî’ye ilerleyeceğiz. Şimdi Rojava’yı, insanlığı ve kadın devrimini savunma zamanı.”