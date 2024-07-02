Enternasyonal Dayanışma: Irkçı saldırılara karşı göçmenlerle dayanışmaya

Enternasyonal Dayanışma iki gündür devam eden göçmenlere yönelik saldırılarla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, “Karar alıcıların göçmenlerin hayatlarını zorlaştıran bu tutumlarının üstüne, siyasetçiler, gazeteciler, medya; birçok toplumsal sorunda gerçek muhataplar yerine göçmenleri hedefe koydu. Göçmenler, her türlü bahane ile ırkçı saldırıya açık hâle getirildi” denildi.

“İnsanların hayatlarını cehenneme çevirdi”

Açıklama şöyle:

Türkiye’deki milyonlarca göçmenin karşı karşıya kaldığı ırkçı linç tehdidi giderek büyüyor. Devletin göçmenlere karşı izlediği politikalar her geçen gün daha da kötüleşiyor.

Hukuksuz geri göndermeler olağanüstü arttı. Her tür resmi işlem, göçmenler için muazzam ölçüde zorlaştırıldı. Statüsüzlük, Geçici Koruma Yönetmeliği’nin “misafir” algısı yaratması bu olumsuzlukları daha da artırdı. Hem Göç İdaresi’nde hem Geri Gönderme Merkezleri’nde sürüp giden kötü muamele, savaştan kaçıp buraya sığınmış insanların hayatlarını cehenneme çevirdi.

Karar alıcıların göçmenlerin hayatlarını zorlaştıran bu tutumlarının üstüne, siyasetçiler, gazeteciler, medya; birçok toplumsal sorunda gerçek muhataplar yerine göçmenleri hedefe koydu. Göçmenler, her türlü bahane ile ırkçı saldırıya açık hâle getirildi.

Kayseri’de başlayan, başka yerlere yayılan ırkçı linç ve saldırı girişimleri, bütün bu atmosferin sonucunda meydana geliyor.

Eşitlikten, özgürlükten, daha adil ve güzel bir dünyadan yana olan herkesi, bu faşist saldırı dalgasına karşı birleşmeye çağırıyoruz.

Göçmenler, bir bütün olarak, hiçbir tekil suçun veya hatanın, Türkiye toplumundaki hiçbir ekonomik ve politik sorunun sorumlusu ilan edilemez. Bu açıkça ırkçılıktır.

Göçmenlerin tehdit altında olduğu bir toplumda, başta işçi sınıfı olmak üzere diğer tüm ezilenler de tehdit altındadır. Türkiye işçi sınıfının, yoksulların, baskı altında yaşayan tüm kesimlerin çıkarı; göçmenlerle dayanışmayı büyütmekten, aşırı sağın saldırılarına karşı birleşik bir mücadele hattını örmekten geçer.

Tüm emek ve demokrasi güçlerini, sendikaları, kitle örgütlerini, bu saldırı dalgasına karşı birlikte hareket etmeye, ırkçılığı durdurmaya ve faşistleri geriletmek için birleşmeye çağırıyoruz.