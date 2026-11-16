TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
ÇAND Û HUNER
DW: Dîroka Weşanê: 16.11.2026 09:32 16 Mijdar 2026 09:32
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 16.11.2026 10:22 16 Mijdar 2026 10:22
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Enstîtuyê Kurdî yê Amedî ra seba kreşan xebata ziwanî: Kitabê Zazakî û Kurmancî

Enstîtuyê Kurdî yê Amedî, seba tutanê ke kreşan de wanenê, 10 kitabê Kurmancî û 10 kitabê Zazakî amade û vila kerdî. Rayberîya enstîtuyî da zanayene ke ê wazenê nê xebatanê xo dîjîtalîze bikerê û hîna aver berê.

Avaşîn Yılmaz

Avaşîn Yılmaz

Avaşîn Yılmaz

Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Enstîtuyê Kurdî yê Amedî, seba averberdişê perwerdeyê ziwanê dayîke yê tutan xebatêka newîye arde meydan. Kitabê ke hetê enstîtuyî ra seba tutan ameyê amadekerdene, ameyî vilakerdene.

Xebatkarê enstîtuyî îfade kenê ke nê kitabî seba tutan zaf feydeyîn ê û armancê înan o yo ke xebatanê xo yê seba tutan hîna aver berê û dîjîtalîze bikerê.

Enstîtuyê Kurdî ya Amedî ra Nesrîn Şanli û Rodî Zinarî bianetî rê qisey kerd.

Nesrîn Şanli: “Ma wazenê xebatanê xo hîna aver berê”

Hemsereka Enstîtuyê Kurdî Nesrîn Şanlı derheqê muhîmîya nê kitaban de qisey kerd û bale ante serê tutanê ke kreşan de perwerde vînenê. Şanlı va ke nê kitabî do seba tutanê kreşan zaf feydeyîn bibê û wina dewam kerd:
“Nê kitabî seba tutanê ke kreşan de wanenê, înan rê zaf feydeyîn ê. Herçiqas kêmanîyê ma bibê zî, ma wazenê xebatanê xo hîna aver berê.”

Rodî Zinar: “Ma des kitabê kurmancî û des zî zazakî amade kerdî”

Endamê rayberîya Enstîtuyê Kurdî yê Amedî Rodî Zinarî zî derheqê hûmara kitaban û muhtewaya înan de malumat da. Zinarî îfade kerd ke kitabî taybetî goreyê sewîye û dinyaya tutan ameyê hazirkerdene û va:
“Ma des kitabê Kurmancî, des zî yê Zazakî amade kerdî. Kitabî goreyê tutan ameyê amadekerdene û tede heskerdîşê heywanan û xozayî estê. Ma kenê ke xebatanê xo dîjîtalîze zî bikerê.”

(AY/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
zazakî kirmanckî Enstîtuya Kurdî ya Stenbolê
Avaşîn Yılmaz
Avaşîn Yılmaz
Hemû Nivîsên wî/wê

Rojnameger e.

Ji bo bihêzkirina rojnamegeriya mafparêz, pirdengî û serbixwe bianet li benda piştgiriya we ye.
Bİ GOOGLE’Ê TEVKARİYÊ BİKİN
EM ROJNAMEGERİYA MAFPARÊZ, PİRDENGİYÎ
Û SERBİXWE XURT BIKIN!
ji bo piştgiriya bianetê bitikînin
Biçe serûpelê