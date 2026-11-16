Enstîtuyê Kurdî yê Amedî ra seba kreşan xebata ziwanî: Kitabê Zazakî û Kurmancî

Enstîtuyê Kurdî yê Amedî, seba averberdişê perwerdeyê ziwanê dayîke yê tutan xebatêka newîye arde meydan. Kitabê ke hetê enstîtuyî ra seba tutan ameyê amadekerdene, ameyî vilakerdene.
Xebatkarê enstîtuyî îfade kenê ke nê kitabî seba tutan zaf feydeyîn ê û armancê înan o yo ke xebatanê xo yê seba tutan hîna aver berê û dîjîtalîze bikerê.
Enstîtuyê Kurdî ya Amedî ra Nesrîn Şanli û Rodî Zinarî bianetî rê qisey kerd.
Nesrîn Şanli: “Ma wazenê xebatanê xo hîna aver berê”
Hemsereka Enstîtuyê Kurdî Nesrîn Şanlı derheqê muhîmîya nê kitaban de qisey kerd û bale ante serê tutanê ke kreşan de perwerde vînenê. Şanlı va ke nê kitabî do seba tutanê kreşan zaf feydeyîn bibê û wina dewam kerd:
“Nê kitabî seba tutanê ke kreşan de wanenê, înan rê zaf feydeyîn ê. Herçiqas kêmanîyê ma bibê zî, ma wazenê xebatanê xo hîna aver berê.”
Rodî Zinar: “Ma des kitabê kurmancî û des zî zazakî amade kerdî”
Endamê rayberîya Enstîtuyê Kurdî yê Amedî Rodî Zinarî zî derheqê hûmara kitaban û muhtewaya înan de malumat da. Zinarî îfade kerd ke kitabî taybetî goreyê sewîye û dinyaya tutan ameyê hazirkerdene û va:
“Ma des kitabê Kurmancî, des zî yê Zazakî amade kerdî. Kitabî goreyê tutan ameyê amadekerdene û tede heskerdîşê heywanan û xozayî estê. Ma kenê ke xebatanê xo dîjîtalîze zî bikerê.”
(AY/AY)