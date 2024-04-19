Ensarioğlu: "En az 60 vekil partilerinden ayrılacak"

İstanbul bağımsız Milletvekili Salim Ensarioğlu, “Bana göre en az 60 milletvekili partilerinden ayrılıp bağımsız olacak. Yeni bir lider çıkıp parti kurarsa bunları toparlayabilir. Bu olmazsa milletvekilleri CHP ve AKP’ye geçmeye çalışır.” dedi.

Ensarioğlu: "Açıkçası benim de gönlüm CHP’de”

İYİ Parti'den "Şeyh Said ile ilgili bir açıklama yaptığı" gerekçesiyle "disipline verilmesi" üzerine istifa eden Ensarioğlu, Sözcü Gazetesi yazarı Saygı Öztürk'e verdiği söyleşide, Türkiye'nin politik tablosunun değişme arifesinde olduğunu söyledi.

Ensarioğlu, “Bana göre en az 60 milletvekili partilerinden ayrılıp bağımsız olacak. Yeni bir lider çıkıp parti kurarsa bunları toparlayabilir. Bu olmazsa milletvekilleri CHP ve AKP’ye geçmeye çalışır. Bu iki parti milletvekillerinden kaçını alır onu bilemem." dedi.

Süleyman Demirel'in Adalet Partisi geleneğinden gelen Eski Doğru Yol Partisi (DYP) milletvekillerinden Ensarioğlu son seçim sonuçlarıyla "31 Mart’ta millet[in] CHP’ye bir şans verdi[ğini]" söyledi ve şöyle değerlendirdi : "CHP’yi Merkez’de gördü. Sokağa değil sandığa döküldü."

Ensarioğlu'na göre, "Eğer CHP içinde kavga çıkmazsa, bu gelen seçmen CHP’de kalıcı ol[acak]." "Özgür Özel’in, Mansur Bey’in, Ekrem Bey’in çok güzel konuşmaları [olduğunu]" düşünen Ensarioğlu, kavga etmeden devam ederlerse, oy veren insanları kucaklarlarsa iki dönem daha götürür. Açıkçası benim de gönlüm CHP’de.” dedi.

"Muhafazakâr Kürtleri temsil

için İYİ Parti'ye katıldım"

İYİ Parti’ye girişini ve ayrılışını da değerlendiren Ensarioğlu, "Merkez sağ olacak diye İYİ Parti’ye katılmıştım." dedi. "Orada muhafazakar Kürtleri ve merkez sağı temsil edecektim."

Bununla birlikte İYİ Parti'nin "merkez sağa oturamadı[ğını]" değerlendiren Ensarioığlu, partinin Kürt meselesinde de MHP ile ‘Biz mi daha milliyetçiyiz onlar mı?’ diye yarıştı[ğını]" söyledi. Partide “Buna rağmen insanlara olan saygı[sı], sevgi[si] nedeniyle" kaldığını ancak Şeyh Said’le ilgili açıklaması üzerine ihraç talebiyle disipline verilmesinin ayrılmasına neden olduğunu anlattı.

Ensarioğlu, İYİ Parti'nin bu yolla kendisi üzerinden "milliyetçi oyları geri getirmeye çalıştı[ğını]" söyledi [...] Benim üzerimden siyaset yapmak istendi, bu doğru bir şey değildi.”

(AEK)