ENKS ve PYD Suriye'de Kürtlerin birliği hedefiyle görüşmelere başladı

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi ve Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS), liderleri, Haseke'nin kuzeyindeki Tel Beyder bölgesinde bir araya geldi.

تصريح من القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية pic.twitter.com/todntYBbtH — Syrian Democratic Forces (@SDF_Syria) December 23, 2024

Buluşma sonrasında, SDG Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan Arapça yazılı açıklamada “Suriye Demokratik Güçleri Genel Komutanı Mazlum Abdi ve ENKS temsilcilerinin, ABD ve Fransa'nın katılımıyla bir toplantı gerçekleştirdi[kleri] görüşmede, Rojava’daki Kürtlerin birliği konusu[nun] ele alındı[ğı]” ifade edildi.

Rûdaw’ın haberine göre, ENKS Sözcüsü Feysel Yusuf "Mazlum Abdi ile ENKS arasındaki toplantı[nın] olumlu geçti[ğini]" söyledi. Rûdaw'ın haberine göre, Yusuf, "Diyalogların sürmesi konusunda mutabık kalındı. Yakın bir zamanda taraflar arasında yeni bir toplantı daha yapılması kararlaştırıldı." dedi.

Toplantı, Rojava’daki iki taraf arasında görüş birliğini artırmak ve Suriye hükümetiyle müzakerelerde birleşik bir Kürt heyeti oluşturma yolunda adımların atılmasını amaçlıyor.

Faysal Yusuf, daha önce Kürt Ulusal Birliği Partileri (PYNK) ve Mazlum Abdi ile yakın gelecekte bir araya geleceklerini belirtmiş, ENKS olarak Mazlum Abdi ile anlaşmaya varmaya ve ortak bir heyetle Şam’a gitmeye hazır olduklarını ifade etmişti.

Faysal Yusuf ayrıca, “Mesele yalnızca Şam’a ortak bir heyetle gitmek değil. Bazı konular var ki bunlar üzerinde PYD ile uzlaşmamız gerekiyor” dedi.

ENKS ile Kürt Ulusal Birliği Partileri (PYNK) arasında, Kürtler arasındaki iç çekişmelere son vermek amacıyla yürütülen diyalog süreci, 2021'den bu yana sürüyor.

Fransa-ABD heyeti, daha önce ENKS, PYNK ve Mazlum Abdi ile ayrı ayrı görüşmeler yapmıştı. Şimdiki çabalarının amacı, Rojava’daki siyasi taraflar arasındaki mesafeyi kapatmak ve bir uzlaşma zemini oluşturmak.

ENKS nedir? Suriye'deki Kürt oluşumu Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS ), Kürt özerk bölgelerindeki egemen siyasal yapı olan Demokratik Birlik Partisi (PYD) dışında kalan Kürt siyasi partiler koalisyonu olarak 2011'de Suriye İç Savaşı'nın başlangıcında kurulmuştu. Amacını Kürt halkının haklarını savunmak ve Suriye'nin siyasi geleceğinde etkili bir rol oynamak olarak ifade eden ENKS, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) ve özellikle Mesud Barzani'nin Kürdistan Demokratik Partisi'nin (KDP) desteğiyle kurulmuştu. Siyasal çizgi olarak Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne yakın bir politika izleyen ENKS, Suriye'nin geleceğinde Kürtlerin federal bir yapı içinde kendi kaderlerini tayin etmesini savunuyor. ENKS, PYD (Demokratik Birlik Partisi) liderliğindeki Rojava yönetimiyle pek çok anlaşmazlık yaşadı. PYD, dünya görüşü olarak Abdullah Öcalan'ın Demokratik Konfederalizm perspektifini yerel ve bölgesel siyasetinin düzenleyici ilkesi olarak benimserken ENKS daha çok IKBY'nin yönetici partisi olan KDP ile yakın ilişkilere sahip. Bu farklılıklar, dönem dönem çatışmalara yol açtığı gibi, örneğin Kobanê'ye IŞİD saldırısı sırasında kurulan askeri ittifak, Roj Peşmergeleri'nin asker ve zırhlı araçlarının IKBY''den Kobanê'nin batısına sevk edilerek IŞİD'in iki taraftan sıkıştırılması ve sonunda Kobanê'nin IŞİD işgalinden kurtarılmasında önemli rol oynamıştı. ENKS, uluslararası ilişkiler alanında Batı statükosu ve Türkiye tarafından PYD'ye alternatif olarak görülse de ENKS'nin Suriye'de PYD kontrolü dışında kendi güçleriyle savunduğu bir alan yok. ENKS, öte yandan Suriye İç Savaşı sırasında Esad rejimine karşı mücadele eden çeşitli muhalif grupları ve siyasi oluşumları bir araya getirmek amacıyla 2012'de Katar'ın başkenti Doha'da kurulmuş bir çatı örgütü olan Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) üyesi. SMDK, daha çok Batı statükosu nezdinde uluslararası arenada Kürtlerin meşru temsilcisi olarak tanınmıştı. SMDK, doğal olarak militan silahlı İslamcı grupları ve Suriye Demokratik Güçleri'ni içermiyor. ENKS, Suriye'deki Kürt halkının temsilciliği konusunda PYD'nin gölgesinde kalmış olsa da, uluslararası arenada ve Suriye'deki kimi siyasi çevrelerde etkisini sürdürüyor. Özellikle Türkiye ve Batı'nın PYD'ye yönelik eleştirilerinde ENKS, sık sık alternatif bir Kürt oluşumu olarak işaret ediliyor. Ancak Türkiye'nin yeni Suriye Yönetimi'nin PYD ve SDG'yi feshetmesine yönelik baskıları ENKS tarafından soğuk karşılanıyor.

(AEK)