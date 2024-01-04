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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 4 Ocak 2024 10:29
 ~ Son Güncelleme: 4 Ocak 2024 10:57
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Engin Günaydın'ın yazıp oynadığı 'Hücreler' oyunu 19 Ocak'ta prömiyer yapıyor

Çökmekte olan bir organizmanın içinde, hayatta kalmaya çalışan hücrelerin ironik hikayesini anlatan "Hücreler", 19-20-21 Ocak’ta Maximum Uniq Hall’de.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Engin Günaydın'ın yazıp oynadığı 'Hücreler' oyunu 19 Ocak'ta prömiyer yapıyor

Oyuncu Engin Günaydın'ın yazıp Doğu Yaşar Akal ile birlikte yönettiği "Hücreler" oyunu prömiyer yapmaya hazırlanıyor.

Yapımını BKM’nin, yaratıcı yapımcılığını Nisan Ceren Özerten’in üstlendiği komedi oyununda Günaydın ile birlikte Cengiz Bozkurt, Şinasi Yurtsever, Nilperi Şahinkaya, Kubilay Aka ve Deniz Cengiz gibi isimler de rol alıyor.

İnsan vücudundaki hücrelerin hayatını fantastik ve sürreel bir komedi dili ile aktaran oyun, Nejat isimli karakterin yaşadığı olumsuzluklar karşısında vücudundaki hücrelerinin verdiği tepkileri sahneye taşıyor.

Çökmekte olan bir organizmanın içinde, hayatta kalmaya çalışan hücrelerin ironik hikayesini anlatan "Hücreler", 19-20-21 Ocak’ta Maximum Uniq Hall’de.

Engin Günaydın oyun için şunları söylüyor:

"Oyunumuz insan vücudundaki hücrelerin hayatını anlatıyor. Ana karakterimiz Nejat’ın yaşadığı problemleri, kendi gözünden video olarak izlerken; sahne üstünde de yaşananların Nejat'ın bedenindeki canlı yansımalarını göreceğiz. Uzun süredir üzerine çalıştığımız bu muhteşem komedi gösterisine sizleri de bekliyoruz."

Oyuncular:
Engin Günaydın
Cengiz Bozkurt
Şinasi Yurtsever
Nilperi Şahinkaya
Kubilay Aka
Deniz Cengiz
Gökçen Gökçebağ
Buğu Selen Somer
Can Güvenç
Didem Buğday
Eray Karadeniz
Iraz Akçam
Meriç Taner Kadıoğlu
Ömer Güneş
Su Lara Aslan

(AÖ)

engin günaydın tiyatro
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