Engin Günaydın'ın yazıp oynadığı 'Hücreler' oyunu 19 Ocak'ta prömiyer yapıyor

Oyuncu Engin Günaydın'ın yazıp Doğu Yaşar Akal ile birlikte yönettiği "Hücreler" oyunu prömiyer yapmaya hazırlanıyor.

Yapımını BKM’nin, yaratıcı yapımcılığını Nisan Ceren Özerten’in üstlendiği komedi oyununda Günaydın ile birlikte Cengiz Bozkurt, Şinasi Yurtsever, Nilperi Şahinkaya, Kubilay Aka ve Deniz Cengiz gibi isimler de rol alıyor.

İnsan vücudundaki hücrelerin hayatını fantastik ve sürreel bir komedi dili ile aktaran oyun, Nejat isimli karakterin yaşadığı olumsuzluklar karşısında vücudundaki hücrelerinin verdiği tepkileri sahneye taşıyor.

Çökmekte olan bir organizmanın içinde, hayatta kalmaya çalışan hücrelerin ironik hikayesini anlatan "Hücreler", 19-20-21 Ocak’ta Maximum Uniq Hall’de.

Engin Günaydın oyun için şunları söylüyor:

"Oyunumuz insan vücudundaki hücrelerin hayatını anlatıyor. Ana karakterimiz Nejat’ın yaşadığı problemleri, kendi gözünden video olarak izlerken; sahne üstünde de yaşananların Nejat'ın bedenindeki canlı yansımalarını göreceğiz. Uzun süredir üzerine çalıştığımız bu muhteşem komedi gösterisine sizleri de bekliyoruz."

Oyuncular:

Engin Günaydın

Cengiz Bozkurt

Şinasi Yurtsever

Nilperi Şahinkaya

Kubilay Aka

Deniz Cengiz

Gökçen Gökçebağ

Buğu Selen Somer

Can Güvenç

Didem Buğday

Eray Karadeniz

Iraz Akçam

Meriç Taner Kadıoğlu

Ömer Güneş

Su Lara Aslan

(AÖ)