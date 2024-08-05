Engelsiz internet erişim rehberi

Türkiye, dünyadaki en çok Instagram kullanıcısına sahip olan beşinci ülke olarak yer alıyor. 58 milyon kullanıcı hergün birkaç saatini Instagram paylaşımlarına bakarak geçiriyor. BTK kararı ile Instagram'a erişimin durdurulmasının ardından kullanıcılar önce karardan dönülmesini bekledi. Ardından erişim için VPN, Proxy gibi farklı yöntemlere yöneldiler.

Android cihazlarla erişim engelini VPN uygulaması ile aşmak için 1. Google Play Store'a girin.

2. VPN aratmasında istediğiniz uygulamayı telefonunuza yükleyin.

3. Uygulamayı açın ve ‘Bağlan’ butonuna tıklayın.

4. Karşınıza çıkan uyarı bildirimine izin verin.

5. Instagram'ı açtığınızda, farklı bir ülkede göründüğünüz için şüpheli giriş uyarısı verebilir. Bunun için "Giriş yapmaya çalışan bendim" seçeneğini seçin. Instagram yasağının maliyeti ne?

IOS işletim sistemine sahip cihazda VPN kullanmak için 1. App Store'a girin..

2. VPN aratmasında istediğiniz uygulamayı telefonunuza indirin

3. Uygulamayı açın ve ‘Bağlan’ butonuna tıklayın.

4. Karşınıza çıkan uyarıya izin verin.

5. Instagram'ı kullanabilirsiniz. Yaman Akdeniz: Instagram, hangi katalog suç nedeniyle kapatıldı?