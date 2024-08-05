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MEDYA
Yayın Tarihi: 5 Ağustos 2024 14:31
 ~ Son Güncelleme: 5 Ağustos 2024 15:35
1 dk Okuma

Engelsiz internet erişim rehberi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun Instagram'a getirdiği erişim yasağı, internet kullanıcılarını bir kez daha alternatif yollara yöneltti. Birkaç yöntem ile Instagram, wattpad gibi sitelere girilebiliyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Engelsiz internet erişim rehberi

Türkiye, dünyadaki en çok Instagram kullanıcısına sahip olan beşinci ülke olarak yer alıyor. 58 milyon kullanıcı hergün birkaç saatini Instagram paylaşımlarına bakarak geçiriyor. BTK kararı ile Instagram'a erişimin durdurulmasının ardından kullanıcılar önce karardan dönülmesini bekledi. Ardından erişim için VPN, Proxy gibi farklı yöntemlere yöneldiler.

Görseli Büyüt

Android cihazlarla erişim engelini VPN uygulaması ile aşmak için

1. Google Play Store'a girin.
2. VPN aratmasında istediğiniz uygulamayı telefonunuza yükleyin.
3. Uygulamayı açın ve ‘Bağlan’ butonuna tıklayın.
4. Karşınıza çıkan uyarı bildirimine izin verin.
5. Instagram'ı açtığınızda, farklı bir ülkede göründüğünüz için şüpheli giriş uyarısı verebilir. Bunun için "Giriş yapmaya çalışan bendim" seçeneğini seçin.

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IOS işletim sistemine sahip cihazda VPN kullanmak için 

1. App Store'a girin..
2. VPN aratmasında istediğiniz uygulamayı telefonunuza indirin
3. Uygulamayı açın ve ‘Bağlan’ butonuna tıklayın.
4. Karşınıza çıkan uyarıya izin verin.
5. Instagram'ı kullanabilirsiniz.

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VPN kullanmadan giriş yapmak için

1-Ayarlar menüsüne giriş yapın.
2-Wi-Fi seçeneğini seçerek bağlı olduğunuz ağın yanındaki yuvarlak içindeki "i" harfine tıklayın.
3- Karşınıza çıkan ekranı aşağıya kaydırarak "DNS'i Ayarla" seçeneğini seçin.
Sunucu Ekle" seçeneğine tıklayın ve "1.1.1.1" yazın ve diğer DNS bilgisini silin.
4- Daha sonra internet bağlantınız açıp kapatın.

Android kullanıcıları ise "8.8.8.8" ve "8.8.4.4" olarak iki DNS sunucusu ekleyerek Instagrama erişebilir.

(Mİ)

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5 Kasım 2016
/haber/btk-dan-vpn-servislerinin-kapatilmasi-icin-talimat-180441
ÇAĞIL ÖMERBAŞ YAZDI
Yeni İnternet Yasaklarını Aşma Kılavuzu
13 Şubat 2014
/yazi/yeni-internet-yasaklarini-asma-kilavuzu-153441
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