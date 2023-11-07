Engelsiz Filmler Festivali sona erdi

Ekim ayında Ankara ve çevrim içi gösterimlerini tamamlayan Engelsiz Filmler Festivali, 4-5 Kasım’da ise Eskişehir’de izleyicileriyle buluştu.

Puruli Kültür Sanat tarafından düzenlenen festival, bu yıl Türkiye ile dünya sinemasında öne çıkan 42 filmin gösterimini gerçekleştirdi.

Engelsiz Filmler Festivali’nin Eskişehir programında; Ulusal Uzun Film Yarışması, Parmak İzi, Çocuklar İçin, Cumhuriyete Doğru, İnsanlık Onuru ve Kaleydoskop bölümlerinden filmler yer aldı.

Çocuklar için seçkisi

Festivalin Eskişehir programında Çocuklar İçin seçkisi otizm spektrum bozukluğu yaşayan çocuk ve gençlerin rahat bir şekilde film izleyebilmeleri için Otizm Dostu olarak gösterildi.

Ayrıca Ulusal Uzun Film Yarışması’nda yer alan “Kim Mihri” filminin gösteriminin ardından filmin yönetmen ve senaristi Berna Gençalp’in katılımıyla bir de söyleşi gerçekleşti.

Festivalde Tüm Gösterimler Erişilebilir

Festival programında yer alan tüm gösterimler, sesli betimleme ve ayrıntılı altyazı ile erişilebilir olarak sinema severlerle buluştu. Gösterimlerin ardından, film ekipleriyle yapılan söyleşilerde, forumlarda ve atölyelerde işaret dili tercümesi yapıldı.

Engelsiz Filmler Festivali Eskişehir’de

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(AD)