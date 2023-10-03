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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 3 Ekim 2023 15:43
 ~ Son Güncelleme: 3 Ekim 2023 15:53
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Engelsiz Filmler Festivali'nde Ulusal Uzun Film Yarışması filmleri açıklandı

Bu yıl “Ulusal Uzun Film Yarışması” jürisinde, sinema yazarı Şenay Aydemir, kurgucu Selda Taşkın ve yapımcı Zeynep Ünal yer alıyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/03/engelsiz-filmler-festivali-nde-ulusal-uzun-film-yarismasi-filmleri-aciklandi.jpg

Puruli Kültür Sanat’ın düzenlendiği Engelsiz Filmler Festivali, Ulusal Uzun Film Yarışması’ndaki filmler açıklandı.

On bir yıldır sinemaseverlerle buluşan festival, 20-26 Ekim tarihleri arasında Ankara'da ve 4-5 Kasım tarihlerinde Eskişehir’de olacak. Ulusal Uzun Film Yarışması’nda bu yıl Belmin Söylemez’in, “Ayna Ayna”, Orçun Köksal’ın "Bars", Somnur Vardar’ın “Boşlukta”, Kaan Müjdeci’nin “Iguana Tokyo” ve Berna Gençalp’in “Kim Mihri” filmleri yarışacak.

Bu yıl “Ulusal Uzun Film Yarışması” jürisinde, sinema yazarı Şenay Aydemir, kurgucu Selda Taşkın ve yapımcı Zeynep Ünal yer alıyor.

Yarışmada jüri tarafından En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Senaryo ödülleri belirlenirken; Seyirci Özel Ödülüde izleyicilerin oylarıyla sahibine ulaşacak. Seyirciler oylarını Braille alfabesi ile basılan pusulalarla da kullanabilecekler. Ödül sahipleri 26 Ekim Perşembe günü Goethe Institut Ankara’da düzenlenecek ödül töreninde duyurulacak.

Festival programında yer alan tüm gösterimler, sesli betimleme ve ayrıntılı altyazı ile izlenebilecek. Gösterimlerin ardından, film ekipleriyle yapılan söyleşilerde, forumlarda ve atölyelerde işaret dili tercümesi yapılacak. “Çocuklar İçin” bölümü dışındaki tüm gösterimler ve etkinlikler İngilizce olarak da takip edilebilecek. (AÖ)

engelsiz filmler festivali
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