Engelsiz Filmler Festivali'nde ödül günü

Ankara’da ve çevrimiçi olarak eff2023.muvi.com üzerinden 20 Ekim’de başlayan Engelsiz Filmler Festivali devam ediyor.

Festivalde bugüne kadar programında yer alan film gösterimlerinin yanı sıra “Herkes İçin İnsan Hakları” forumu, otizm spektrum bozukluğu yaşayan çocuk ve gençler için “Otizm Dostu Gösterim”, “Cumhuriyete Doğru” seçkisinin sunum eşliğinde gösterimi ve küçük sinemaseverlerin katıldığı “Canlandırma Atölyesi” gerçekleşti.

Festivalin “Ulusal Uzun Yarışma” seçkisinde yer alan “Ayna Ayna” filminin yönetmeni Belmin Söylemez, filmin gösteriminin ardından seyircilerinin sorularını yanıtladı.

Festivalin Program Koordinatörü Kaan Denk’in moderasyonunda gerçekleşen söyleşide ilk Söylemez, filmin oluşum sürecini anlattı. Filmin senaryosunun gerçek karakterlerden ve hikayelerden ilham alarak yazıldığından bahseden Söylemez, moderatör Kaan Denk’in Aylin karakterinin oyun seçmeleriyle ilgili sorusuna; “İlk seçmeler sırasında içimdeki ses Aylin karakterinin, filmin reji grubunda yer alan ve hiç oyunculuk deneyimi olmayan Manolya Maya olduğunu söylüyordu. Manolya, bütün oyuncu seçmelerinde olduğu için, aslında benim Aylin’den ne istediğimi çok iyi biliyordu. Bu yüzden Aylin karakteri için hiç oyuncu seçmesi yapmadık.” diye yanıt verdi.

“Sokaklar tekinsiz de, ıssız da olsa yürüyor Lale, yürümesi gerekiyor”

Kısa Film Yarışması ve Ulusal Uzun Film Yarışması jüri üyelerinin belirleyeceği En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Senaryo ödüllerinin yanı sıra Seyirci Özel Ödülü de izleyicilerin oylarıyla sahiplerine ulaşacak. Seyirciler oylarını Braille alfabesi ile basılan pusulalarla da kullanabilecekler. Ödül sahipleri bugün Goethe-Institut Ankara’da düzenlenecek ödül töreninde duyurulacak.

Festival hakkında ayrıntılı bilgi için engelsizfestival.com veya Ankara Konur Sokak No:1’deki festival merkezi ziyaret edilebilir.

(AÖ)