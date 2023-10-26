ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 26 Ekim 2023 12:23
 ~ Son Güncelleme: 26 Ekim 2023 12:28
2 dk Okuma

Engelsiz Filmler Festivali'nde ödül günü

Ödül sahipleri bugün Goethe-Institut Ankara’da düzenlenecek ödül töreninde duyurulacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/26/engelsiz-filmler-festivali-nde-odul-gunu.png

Ankara’da ve çevrimiçi olarak eff2023.muvi.com üzerinden 20 Ekim’de başlayan Engelsiz Filmler Festivali devam ediyor.

Festivalde bugüne kadar programında yer alan film gösterimlerinin yanı sıra “Herkes İçin İnsan Hakları” forumu, otizm spektrum bozukluğu yaşayan çocuk ve gençler için “Otizm Dostu Gösterim”, “Cumhuriyete Doğru” seçkisinin sunum eşliğinde gösterimi ve küçük sinemaseverlerin katıldığı “Canlandırma Atölyesi” gerçekleşti.

Festivalin “Ulusal Uzun Yarışma” seçkisinde yer alan “Ayna Ayna” filminin yönetmeni Belmin Söylemez, filmin gösteriminin ardından seyircilerinin sorularını yanıtladı.

Festivalin Program Koordinatörü Kaan Denk’in moderasyonunda gerçekleşen söyleşide ilk Söylemez, filmin oluşum sürecini anlattı. Filmin senaryosunun gerçek karakterlerden ve hikayelerden ilham alarak yazıldığından bahseden Söylemez, moderatör Kaan Denk’in Aylin karakterinin oyun seçmeleriyle ilgili sorusuna; “İlk seçmeler sırasında içimdeki ses Aylin karakterinin, filmin reji grubunda yer alan ve hiç oyunculuk deneyimi olmayan Manolya Maya olduğunu söylüyordu. Manolya, bütün oyuncu seçmelerinde olduğu için, aslında benim Aylin’den ne istediğimi çok iyi biliyordu. Bu yüzden Aylin karakteri için hiç oyuncu seçmesi yapmadık.” diye yanıt verdi.

“Sokaklar tekinsiz de, ıssız da olsa yürüyor Lale, yürümesi gerekiyor”
“Sokaklar tekinsiz de, ıssız da olsa yürüyor Lale, yürümesi gerekiyor”
21 Ekim 2023

Kısa Film Yarışması ve Ulusal Uzun Film Yarışması jüri üyelerinin belirleyeceği En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Senaryo ödüllerinin yanı sıra Seyirci Özel Ödülü de izleyicilerin oylarıyla sahiplerine ulaşacak. Seyirciler oylarını Braille alfabesi ile basılan pusulalarla da kullanabilecekler. Ödül sahipleri bugün Goethe-Institut Ankara’da düzenlenecek ödül töreninde duyurulacak.

Festival hakkında ayrıntılı bilgi için engelsizfestival.com  veya Ankara Konur Sokak No:1’deki festival merkezi ziyaret edilebilir.

(AÖ)

engelsiz filmler festivali
Sayfa Başına Git