Engelsiz Filmler Festivali Eskişehir’de

Geçtiğimiz hafta Ankara ve çevirim içi gösterimlerini tamamlayan Engelsiz Filmler Festivali, 4-5 Kasım tarihlerinde Eskişehir’de Cinema Pink Kanatlı AVM’de sinemaseverlerle buluşacak.

“Bir Arada Film İzlemek Mümkün” diyerek sinemaseverlerle on birinci kez bir araya gelen Engelsiz Filmler Festivali’nin Eskişehir’deki gösterim programında; Ulusal Uzun Film Yarışması, Parmak İzi, Çocuklar İçin, Cumhuriyete Doğru, İnsanlık Onuru ve Kaleydoskop bölümlerinden filmler yer alıyor.

Festivalde, Ulusal Uzun Film Yarışması’nda yer alan Kim Mihri filminin gösteriminin ardından yönetmen Berna Gençalp’in katılımıyla bir de söyleşi yapılacak.

Çocuklar için bölümü

Engelsiz Filmler Festivali, ilk yılından bugüne kadar yeni nesil sinemacılara esin kaynağı olmayı ve onların hayal güçlerini geliştirmeyi amaçladığı Çocuklar İçin bölümünde; Thorsten Drößler ve Manuel Schroeder’ın Paolo'nun Mutluluğu (Paolo’s Happiness), Britt Raes’in Luce ve Kaya (Luce and the Rock), Augusto Schillaci’nin Atlıkarınca (La Calesita) ve Madeleine Homan’nın Kürk (Fur) filmlerine yer verecek.

Ulusal Uzun Film Yarışması

Berna Gençalp’in yönetmenliğini ve proje tasarımını yapıp senaryosunu yazdığı, 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi Belgesel Film ödülüne sahip olan Kim Mihri filmi, Mihri’nin 19. yüzyılın sonunda Osmanlı İstanbul’unda başlayıp Roma, Paris ve New York’a uzanan hikayesini ortaya çıkarmak için Kim Mihri sorusuna cevap arıyor. Filminin gösteriminin ardından yönetmen Berna Gençalp’in katılımıyla bir de söyleşi gerçekleşecek. Söyleşide işaret dili tercümesi yapılacak.

Bu yıl Engelsiz Filmler Festivali Ulusal Uzun Film Yarışması’nda En İyi Film, En İyi Senaryo ve Seyirci Özel Ödülü’nü, 42. İstanbul Film Festivali’nde de En İyi Yönetmen ödülü alan Belmin Söylemez’in Ayna Ayna filmi, farklı hayatlara sahip üç kadının yollarının kesişmesi ile başlayıp üzerlerindeki baskının artmasıyla hayalleri için aynı kararları almaya sürüklenmelerini konu ediniyor. (EMK)