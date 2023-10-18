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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 18 Ekim 2023 17:07
 ~ Son Güncelleme: 18 Ekim 2023 17:47
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Engelsiz Filmler Festivali 20 Ekim'de başlıyor

Festival programında yer alan tüm yapımlar, sesli betimleme ve ayrıntılı altyazı ile gösterilecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/18/engelsiz-filmler-festivali-20-ekim-de-basliyor.jpg

“Bir Arada Film İzlemek Mümkün” sloganıyla bu yıl 11. kez izleyiciyle buluşacak Engelsiz Filmler Festivali 20 Ekim'de Ankara'da başlıyor.

Türkiye ve dünya sinemasından öne çıkan 42 filmin erişilebilir olarak gösterileceği festivalin, “Kısa Film Yarışması”nda gösterilecek 14 film ise eff2023.muvi.com adresi üzerinden 20-26 Ekim tarihleri arasında tüm Türkiye’de çevrimiçi olarak izlenebilecek.

Festival programında yer alan tüm yapımlar, sesli betimleme ve ayrıntılı altyazı ile gösterilecek. 

Engelsiz Filmler Festivali programında yer alan Kısa Film Yarışması ve Ulusal Uzun Film Yarışması’nın kazananlarına verilecek ödül heykelciği Ankaralı heykeltıraş Hayri Şengün tarafından tasarlandı. Çalışmalarında çoklu malzeme ve tekniğe yayılarak organik bir form dili kuran Şengün, bu ödül heykelciğini dokunsallığın uyandırılmasına yönelik tasarlandı. 

Kısa Film Yarışması ve Ulusal Uzun Film Yarışması jüri üyelerinin belirleyeceği En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Senaryo ödüllerinin yanı sıra Seyirci Özel Ödülü de izleyicilerin oylarıyla sahibine ulaşacak. (AÖ)

engelsiz filmler festivali
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