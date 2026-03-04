Engelsiz Erişim Derneği’nden gençlere çağrı: “Genç Engelsiz Erişimliler” topluluğu kuruluyor

Engelsiz Erişim Derneği, 16-25 yaş aralığındaki gençleri “Genç Engelsiz Erişimliler” adıyla kurdukları yeni topluluğa katılmaya çağırdı.

Dernek, eğitimden sağlığa, iletişimden ulaşıma farklı alanlarda erişilebilir bir yaşamın gençlerin katılımıyla mümkün olacağını vurgulayarak, hak savunuculuğu deneyimi edinmek isteyen gençleri topluluğa davet etti. Şu açıklamayı yaptı:

“Engelsiz Erişim Derneğinin genç üyeleri olarak, hak temelli mücadelenin içinde yer almayı ve bu mücadeleyi birlikte ilerleteceğimiz akranlarımız ile tanışmayı oldukça önemsiyoruz. Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz Genç Engelsiz Erişimliler topluluğunu seninle büyük bir heyecanla paylaşıyoruz.

Eğitimden sağlığa, iletişimden ulaşıma birçok alanda erişilebilir bir yaşam gençlerle mümkün. Hak savunuculuğu gibi konularda deneyim kazanmak ister misin? Erişilebilirliğin yaygınlaşmasına katkıda bulunmaya, bu hak temelli mücadelenin bir parçası olmaya var mısın? Öyleyse sen de bize katıl. 16-25 yaş arasındaysan veya erişilebilirlik mücadelemiz ve derneğimizin ilkeleri, kapsamı hakkında deneyim kazanıp bize katılmak istersen bize dahil ol.”

Genç Engelsiz Erişimliler’e buradaki kayıt formu kullanarak katılabilirsiniz. Görüş, önerileri ve sorular için de [email protected] adresiyle iletişime geçebilirsiniz.

