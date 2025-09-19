Engelsiz Erişim Derneği: Bankalar sağlamcı ve ayrımcı tutumuna son versin

Engelsiz Erişim Derneği, TOM Bank – Hadi’nin görme engelli Gizem Alakaya’ya hesap açmamasıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Dernek, bankaların erişilebilirlik yükümlülüklerini yerine getirmediğini ve mevzuatı hiçe sayarak engelli yurttaşları mağdur ettiğini kaydetti. Finansal erişilebilirliğin engellilerin bağımsız yaşam hakkının bir parçası olduğunu hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

“Körlerin bağımsız ve erişilebilir bir şekilde bankacılık işlemlerini yapmaları için yıllardır çalışıyoruz. ‘İmkânsızlık’ bahanesini ATM’ler örneğinde gördük, çözüldü. Bugün körler birçok ATM’de işlem yapabiliyor. Ancak yönetmelik değişikliklerine rağmen bankaların keyfi tutumu nedeniyle körler hâlâ mağdur ediliyor.”

“Gizem Alakaya’nın hakkı elinden alındı”

Dernek, son günlerde farklı bankalarda da görme engellilerin hesap açma işlemlerinde engellendiğini belirterek, üyeleri Gizem Alakaya’nın yaşadığı mağduriyeti şöyle aktardı:

“Üyemiz Gizem Alakaya, TOM Bank üzerinden hesap açmak istediğinde kimliğini gösterme aşamasında annesinden destek almak istedi. Ancak banka yetkilisi keyfi bir biçimde süreci sonlandırdı. Bu, hem mevzuata aykırı hem de Gizem’in sıradan olma hakkının elinden alınması anlamına geliyor. Herkes için sıradan bir işlem olan hesap açma, engelli bireyler için bir engele dönüştürülüyor.”

Yönetmelik açık: Engelli müşteri destek alabilir

Dernek, Bankacılık Hizmetlerinin Erişilebilirliğine Dair Yönetmelik ve Uzaktan Kimlik Tespiti Yönetmeliği’ne dikkat çekerek, engelli müşterilerin görüntülü kimlik doğrulama sırasında üçüncü kişiden destek alabileceğinin açıkça düzenlendiğini hatırlattı.

“Yönetmelik ortada. Buna rağmen bankalar ısrarla ayrımcılık yapıyor. Şikayetler BDDK’ya taşındığında sorun çözülüyor ama geride emek, mağduriyet ve ötekileştirme kalıyor.” dedi.

Engelsiz Erişim Derneği açıklamasını şu çağrıyla sonlandırdı:

“Bankaları bu sağlamcı ve ayrımcı tutumdan vazgeçmeye davet ediyoruz. Bizler, eşitsizliğe karşı mücadele etmeyi sürdüreceğiz. Biliyoruz ki tarih haklının yanındadır. Eşit, erişilebilir ve engelsiz bir hayat mümkündür.”

“Türkiye’nin en büyük dijital bankası” görme engelliye hesap açmadı

(HA)