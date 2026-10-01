EngelliWeb’e erişim engellendi

İfade Özgürlüğü Derneği’nin (İFÖD) erişim engelleme kararlarını izleyip belgelediği EngelliWeb projesinin X hesabına da sansür geldi.

İFÖD, EngelliWeb'e erişim engeli kararı alındığını duyurdu. Dernek, hesabın X tarafından henüz Türkiye’den görünmez kılınmadığını bildirdi.

Henüz erişim engeli kararını veren mahkeme ve kararın hukuki dayanağı bilinmiyor.

Geçtiğimiz günlerde de İFÖD'ün kurucularından Yaman Akdeniz'in hesabı erişime engellemiş, X hesabı Türkiye'den görünmez kılmıştı.

İFÖD kurucusu Yaman Akdeniz’e sansür: X hesabı erişime engellendi

EngelliWeb ne yapıyor?

EngelliWeb, Türkiye’de internet siteleri, haberler, sosyal medya hesapları ve çevrimiçi içerikler hakkında verilen erişim engelleme ve içerik çıkarma kararlarını takip ederek kamuoyuna duyuruyor. Projenin internet sitesinde erişim engelleri, kararların hukuki dayanakları ve karar veren kurumlara göre arşivleniyor.

İFÖD’ün Haziran 2026’da yayımladığı EngelliWeb 2025 raporuna göre, 2025 sonu itibarıyla Türkiye’de 1 milyon 505 bin 484 web sitesi ve alan adı, 875 farklı kurum ve hâkimlik tarafından verilen 1 milyon 284 bin 464 kararla erişime engellendi.

EngelliWeb’in kendi sitesindeki bazı duyurular da daha önce mahkeme kararlarıyla erişime engellenmişti.

İFÖD: Türkiye dijital kafeste, Kafkaesk sansür derinleşti

(HA)