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YT: Yayın Tarihi: 01.10.2026 15:52 1 Ekim 2026 15:52
 ~  SG: Son Güncelleme: 01.10.2026 16:00 1 Ekim 2026 16:00
Okuma Okuma:  1 dakika

EngelliWeb’e erişim engellendi

EngelliWeb, İfade Özgürlüğü Derneği'nin erişim engellemelerini izleyen ve belgeleyen bir projesiydi.

BİA Haber Merkezi

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BİA Haber Merkezi

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Görseli Büyüt
EngelliWeb’e erişim engellendi
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İfade Özgürlüğü Derneği’nin (İFÖD) erişim engelleme kararlarını izleyip belgelediği EngelliWeb projesinin X hesabına da sansür geldi.

İFÖD, EngelliWeb'e erişim engeli kararı alındığını duyurdu. Dernek, hesabın X tarafından henüz Türkiye’den görünmez kılınmadığını bildirdi.

Henüz erişim engeli kararını veren mahkeme ve kararın hukuki dayanağı bilinmiyor.

Geçtiğimiz günlerde de İFÖD'ün kurucularından Yaman Akdeniz'in hesabı erişime engellemiş, X hesabı Türkiye'den görünmez kılmıştı.

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EngelliWeb ne yapıyor?

EngelliWeb, Türkiye’de internet siteleri, haberler, sosyal medya hesapları ve çevrimiçi içerikler hakkında verilen erişim engelleme ve içerik çıkarma kararlarını takip ederek kamuoyuna duyuruyor. Projenin internet sitesinde erişim engelleri, kararların hukuki dayanakları ve karar veren kurumlara göre arşivleniyor.

İFÖD’ün Haziran 2026’da yayımladığı EngelliWeb 2025 raporuna göre, 2025 sonu itibarıyla Türkiye’de 1 milyon 505 bin 484 web sitesi ve alan adı, 875 farklı kurum ve hâkimlik tarafından verilen 1 milyon 284 bin 464 kararla erişime engellendi.

EngelliWeb’in kendi sitesindeki bazı duyurular da daha önce mahkeme kararlarıyla erişime engellenmişti.

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(HA)

Haber Yeri
İstanbul
engelliweb İFÖD sansür erişim engeli
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