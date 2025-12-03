ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
ÇOCUK
Yayın Tarihi: 3 Aralık 2025 13:18
 ~ Son Güncelleme: 3 Aralık 2025 13:23
3 dk Okuma

Engelliler eğitimde hangi sorunları yaşıyor? Çözüm önerileri ne ?

Eğitim Sen, "Engellilerin yaşadığı sorunlar ve talepleri görmezden gelinmemeli, onların yaşamlarını kolaylaştıracak somut adımlar bir an önce atılmalıdır" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Bir resimde çocuklar yan yana biri engelli ve ortada duruyor diğer iki çocuk onu koruyor.
Görsel: canva

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası Eğitim Sen, Birleşmiş Milletlerin (BM) 1992 yılında “Uluslararası Dünya Engelliler Günü” olarak ilan ettiği 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeni ile basın açıklaması yayınladı.

"Engelli çocuklar eğitime erişemiyor"

Açıklama şöyle:

“Engelli yurttaşlar, ülkemizde hâlâ ayrımcılığa ve engellemeye maruz kalmakta; eğitimden sağlığa, istihdamdan sosyal yaşama kadar birçok alanda eşit haklara erişememektedir. Eğitim sistemine dahil olma, kamusal alanlarda bulunma, kültürel ve sportif faaliyetlere katılma gibi temel insan hakları açısından ciddi eşitsizlikler sürmektedir."

"Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi, zihinsel ya da bedensel engelli çocukların “Saygınlıklarını güvence altına alan, özgüvenlerini geliştiren ve topluma etkin biçimde katılmalarını kolaylaştıran eksiksiz bir yaşam hakkı” olduğunu belirtmektedir. Aynı sözleşmenin 23. maddesinde ise “Engelli çocukların özel bakımdan yararlanacağı, bu bakımın her durumda ücretsiz sağlanacağı” açıkça ifade edilmektedir.”

“Eğitim, engellilerin toplumsal yaşama katılımında en temel haktır. Ancak 2025 yılı itibariyle Türkiye’de hâlâ bu hakkın tam anlamıyla kullanılabildiğini söylemek mümkün değildir. 2024-2025 örgün eğitim istatistiklerine göre, özel eğitim ve kaynaştırma hizmetlerinden yararlanan öğrenci sayısı 602 bin 729’dur."

"Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim gören öğrenci sayısı ise 375 bin 653’tür. Bu artış olumlu bir gelişme olsa da halen çok sayıda engelli çocuk özel eğitime erişememektedir. Okul binalarının erişilebilir olmaması, materyal eksiklikleri, öğretmen yetersizliği ve ön yargılar; engelli öğrencilerin engelsiz akranlarıyla eşit, kapsayıcı bir eğitim almalarını engellemektedir. “

"Eğitim kurumları yetersiz"

Açıklamada ayrıca, engelli kız ve oğlanlara göre eğitim süreçlerinden daha az yararlanmakta ve zorunlu eğitim sonrasında okullaşma oranları ciddi biçimde düştüğü vurgulandı. Şöyle denildi:

“Devlete ait özel eğitim kurumlarının sayısı hâlâ yetersizdir. Özel eğitim kurumları ve sınıfları belli illerde yoğunlaşmış; diğer illerde yaşayan aileler ve çocuklar büyük zorluklar yaşamaktadır. Okul çağında olup da özel eğitim alamayan çocukların sayısı hâlâ oldukça yüksektir. Türkiye’de engellilerin yaklaşık yüzde 80’i hâlâ çalışma yaşamı dışındadır."

"Mevcut iş yasalarına göre, 50 ve üzeri çalışanı bulunan özel sektör işyerlerinde en az yüzde 3, kamu sektöründe ise en az yüzde 4 oranında engelli personel çalıştırılması zorunluluğu vardır. Ancak bu yasal zorunluluk çoğu kurumda uygulanmamaktadır. Engelli istihdamı kâğıt üzerinde varlığını sürdürürken, kamuda ve özel sektörde fiili durum çok farklıdır.”

Çözüm önerileri ve talepler

*Devlete ait özel eğitim kurumlarının sayısı artırılmalıdır.

*Özel eğitim alanında geçici istihdam biçimlerine son verilmeli, kadrolu öğretmen atamaları yapılmalıdır.

*Engellilerle ilgili her türlü eğitim, yardım ve destek faaliyeti kamu eliyle ve kamusal hizmet anlayışıyla yürütülmelidir.

*Engellilerin kamusal haklardan eşit şekilde yararlanması için gerekli yasal ve yapısal düzenlemeler acilen hayata geçirilmelidir.

*Özel eğitim sınıflarında bireysel eğitim olanakları sağlanmalı, bu eğitimler alanında uzman öğretmenler tarafından verilmelidir.

*Tüm bölgelerde donanımlı özel eğitim okulları ve sınıfları kurulmalı; bu kurumlarda psikolojik danışman, rehber öğretmen ve yardımcı personel kadroları güçlendirilmelidir. Fiziksel çevre, yollar, binalar ve toplumsal yaşam alanları engellilerin erişimine uygun hale getirilmelidir.

*Engellilerin sosyal yaşamlarını güçlendirecek kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler kamu desteğiyle yaygınlaştırılmalıdır.

*Engellilere yönelik istihdam alanları artırılmalı, işyerlerinde engelli kotası etkin şekilde denetlenmeli; kurallara uymayan kurumlara yaptırım uygulanmalıdır.

Engelli bireylerin kullandıkları cihazlar ve yardımcı araçlar sosyal güvenlik durumu fark etmeksizin devlet tarafından ücretsiz sağlanmalıdır.

*Engellilerin yaşamını kolaylaştırmanın, onların toplumsal yaşamın eşit bireyleri olarak var olmalarını sağlamanın bir “lütuf” değil, bir insan hakkı ve devlet yükümlülüğü olduğu unutulmamalıdır.

*Kapsayıcı, eşit ve erişilebilir bir eğitim ve yaşam ortamı yaratmak, sadece engellilerin değil, bütün toplumun ortak yararına olacaktır. Engellilerin yaşadığı sorunlar ve talepleri görmezden gelinmemeli, onların yaşamlarını kolaylaştıracak somut adımlar bir an önce atılmalıdır!

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
engelli çocuk hakları engelli çocuk engelli çocuklar Eğitim Sen 3 aralık engelliler günü
ilgili haberler
SEÇİM 2024
Elif Gamze Bozo: Engelli haklarını siyasetçilere anlatmak için de siyasette olmak istiyorum
16 Şubat 2024
/haber/elif-gamze-bozo-engelli-haklarini-siyasetcilere-anlatmak-icin-de-siyasette-olmak-istiyorum-291973
“Ertelenmiş yurttaşlık” veya uygulanmayan engelli hakları
24 Eylül 2022
/yazi/ertelenmis-yurttaslik-veya-uygulanmayan-engelli-haklari-267540
GÜLÜSTAN KILIÇ-KOÇYİĞİT'TEN 11 SORU
bianet'in 'eğitimde engelli hakları' haberi Meclis gündeminde
16 Eylül 2022
/haber/bianet-in-egitimde-engelli-haklari-haberi-meclis-gundeminde-267242
Engelli Hakları İzleme Kurulu yeniden oluşturuldu
3 Aralık 2021
/haber/engelli-haklari-izleme-kurulu-yeniden-olusturuldu-254255
10-16 MAYIS DÜNYA ENGELLİLER HAFTASI
CHP: Engelli Hakları Sözleşmesi'nin sorumluluklarını yerine getireceğiz
10 Mayıs 2021
/haber/chp-engelli-haklari-sozlesmesi-nin-sorumluluklarini-yerine-getirecegiz-243840
Engelli Hakları Yasası da uygulansın
23 Eylül 2020
/yazi/engelli-haklari-yasasi-da-uygulansin-231372
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
SEÇİM 2024
Elif Gamze Bozo: Engelli haklarını siyasetçilere anlatmak için de siyasette olmak istiyorum
16 Şubat 2024
/haber/elif-gamze-bozo-engelli-haklarini-siyasetcilere-anlatmak-icin-de-siyasette-olmak-istiyorum-291973
“Ertelenmiş yurttaşlık” veya uygulanmayan engelli hakları
24 Eylül 2022
/yazi/ertelenmis-yurttaslik-veya-uygulanmayan-engelli-haklari-267540
GÜLÜSTAN KILIÇ-KOÇYİĞİT'TEN 11 SORU
bianet'in 'eğitimde engelli hakları' haberi Meclis gündeminde
16 Eylül 2022
/haber/bianet-in-egitimde-engelli-haklari-haberi-meclis-gundeminde-267242
Engelli Hakları İzleme Kurulu yeniden oluşturuldu
3 Aralık 2021
/haber/engelli-haklari-izleme-kurulu-yeniden-olusturuldu-254255
10-16 MAYIS DÜNYA ENGELLİLER HAFTASI
CHP: Engelli Hakları Sözleşmesi'nin sorumluluklarını yerine getireceğiz
10 Mayıs 2021
/haber/chp-engelli-haklari-sozlesmesi-nin-sorumluluklarini-yerine-getirecegiz-243840
Engelli Hakları Yasası da uygulansın
23 Eylül 2020
/yazi/engelli-haklari-yasasi-da-uygulansin-231372
Sayfa Başına Git