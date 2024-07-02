Engelli bireyler ÖTV muafiyetinden nasıl yararlanabilir?

Türkiye’de araç satın alınırken motor gücü ve fiyatına bağlı olarak yüzde 10 ile yüzde 50 oranı arasında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) uygulanıyor.

Engellilik oranı yüzde 90 veya üzerinde olan kişiler ve Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu'nda (ÇÖZGER) “Özel Koşul Gereksinimi Vardır (ÖKGV)” ibaresi bulunan 18 yaş altı engelliler ÖTV’den muaf tutulur.

Yüzde 90’ın altında engellilik oranı olan kişiler ise engelli sağlık kurulu raporunda "Sadece hareket ettirici aksamda özel tertibatlı taşıt kullanması gerekir" değerlendirmesine sahipse, taşıtın hareket ettirici aksamında (debriyaj pedalı, fren pedalı, gaz pedalı ve/veya vites kolunda) tadilat yaptırılmasını gerektirecek nitelikte olan engelliler ÖTV’den muaf tutulur.

Yüzde 90 üzerinde engellilik oranına sahip kişilerin ÖTV muafiyetinden yararlanarak aldıkları araçları, engelli kişinin eşi, il sınırı içerisindeki birinci derece akrabaları, sıhri hısımları ve kardeşleri aracı sahibi yararına kullanabilir.

Engellilik oranı yüzde 90’ın altında olan kişiler ise aracı yalnızca kendileri kullanabilir.

ÖTV muafiyeti ile alınan araçlar beş yıl boyunca satılamaz. Beş yıl sonunda araç satılıp yeni araç alınabilir. Engelli kişinin aracı sattığı kişiden ÖTV tahsil edilmez.

Hak sahibinin vefat etmesi durumunda ÖTV muafiyeti yararlanarak satın alınan aracın mirasçısından da ÖTV tahsil edilmez.