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Yayın Tarihi: 4 Aralık 2024 11:38
 ~ Son Güncelleme: 4 Aralık 2024 12:42
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Engelli araçlarını üçüncü kişilerin kullanımına kısıtlama

1 Ocak'tan itibaren engellilerin satın aldığı ÖTV muafiyetli araçların üçüncü kişiler tarafından kullanılması yasaklandı. Sadece birinci dereceden yakınlar tescil işlemi sırasında bildirim yapma koşuluyla araçları kullanabilecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Engelli park yerini işgal eden araçlar. Bir kişi dört aracın önünde kameraya bakarak poz veriyor.

Adalet ve İçişleri Bakanlığı bugün araçların satış, devir ve tescil hizmetleriyle ilgili bir yönetmelik yayımladı.

Yönetmelikle engelli yakınlarının araç kullanımına dair önemli düzenlemeler getirildi. ÖTV’siz alınan araçların, üçüncü kişiler tarafından kullanımı kısıtlandı.

Ayrıca 750 kilogramın altındaki karavanlara artık tescil ve plaka zorunluluğu getirildi. Kaybolan araç tescil plakaları e-Devlet üzerinden talep edilerek yeniden bastırılabilmesinin de önü açıldı.

Engelli araçlarını kullanacak üçüncü kişilere kısıtlama

Yönetmeliğe göre engelli araçların tescilinde artık “…Engelliliğine uygun hareket ettirici özel tertibat yaptırılan ve özel tüketim vergisinden müstesna olarak iktisap edilen aracın bizzat engelli tarafından kullanılması gerekmektedir” şeklinde şerh işlenecek.

Yönetmeliğe göre söz konusu şerhi haiz araçların bizzat kullanılmaması veya araçta istisnadan yararlanan engelli olmaksızın kullanıldığının tespit edilmesi halinde tespitin yapıldığı yer defterdarlığına bildirim yapılacak.

İstisnadan faydalanan engelli kişi araçta olsa dahi aracın engelli olmayan kişiler tarafından kullanılabileceğinin yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından belgelendirilmemesi halinde üçüncü kişilerin söz konusu aracı kullanmaları yasak olacak.

Aracı kullanacak üçüncü kişilerin tescil kayıtlarına işlenmesi gerekecek. Aracı kullanmak için en fazla iki kişi bildirilebilecek.

Bir başka deyişle yönetmelikle beraber engelli raporu ile ÖTV’siz alınan araçların, üçüncü kişiler tarafından kullanımı eğer gerekli belge yoksa yasaklanmış oldu.

Yönetmelik 1 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe girecek.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
engelli engelli araçları
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