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Yayın Tarihi: 27 Aralık 2024 10:02
 ~ Son Güncelleme: 27 Aralık 2024 11:53
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Engelli araçlarına uygulanan ÖTV istisnasına yüzde 40 yerlilik şartı

Artık ÖTV istisnası sadece yerli araçlara uygulanacak. ÖTV’siz alınan araç 10 yıl satılamayacak. Bu süre önceden 5 yıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Engelli araçlarına uygulanan ÖTV istisnasına yüzde 40 yerlilik şartı

Engelli araçlarına uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) istisnasında değişiklikler yapıldı.

Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararla hem yerlilik şartı getirildi hem de elde tutma süresi arttırıldı.

Buna göre, ÖTV istisnası olarak engelli vatandaşlara yapılan satışlarda yerlilik oranı yüzde 40 olarak belirlendi. Araçlar için elde tutma süresi de 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı.

Yerlilik şartını karşılayan araçlar Fiat'ta Egea, Renault'ta Clio, Megane ve Duster, Hyundai'de i10, i20 ve Bayon, Toyota'da da Corolla ve C-HR. Ayrıca Togg T10X da yerlilik şartını karşılayan ancak düşük ÖTV'ye sahip araçlar arasında.

Bir uzvu olmayan ya da yüzde 90 ve üzerinde engeli bulunan kişiler, belirli sınırlamalarla ÖTV ödemeden araç alma hakkına sahipler. 2025'ten itibaren ÖTV'siz araç alabilmek için muafiyet sınırı 2 milyon 247 bin TL olacak.

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(HA)

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/haber/engelli-araclarini-ucuncu-kisilerin-kullanimina-kisitlama-302408
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