Enflasyonda işler istenildiği gibi gitmiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Enflasyon dizginlenmeye başladı", Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in “En kötüsü geride kaldı, enflasyon düşüyor” açıklamalarını yalanlayan veriler bugün geldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ekim’de tüketici fiyat endeksini (TÜFE) aylık yüzde 2,88, yıllık ise yüzde 48,58 olarak açıkladı. Yılbaşından bugüne enflasyon yüzde 39,77 oldu. Kira artışında dikkate alınan 12 aylık ortalama ise yüzde 62,02 olarak gerçekleşti.

Ekim’de aylık bazda ana harcama grupları itibarıyla iki başlıkta düşüş gözlemlendi. Ulaştırma yüzde -0,54, alkollü içecekler ve tütün ise yüzde -0,04 düştü. Buna karşılık, yüzde 14,32 ile giyim ve ayakkabı bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup oldu.

Yıllık bazda ise en az artış gösteren ana grup yüzde 26,14 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup da yüzde 93,66 ile eğitim oldu.

Madde sepeti fiyat listesi yine yok

TÜİK, sonuncusunu 4 Nisan 2022’de yayımladığı madde sepeti fiyat listesini bu ayda da kamuoyuyla paylaşmadı.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), TÜİK’i bu konuda dava etmiş, Ankara 6. İdare Mahkemesi de 31 Mart 2023 tarihli kararında bilgi edinme hakkı çerçevesinde DİSK’in TÜİK'ten istediği bilgilerin işçi konfederasyonunun görevi gereği elinde bulunması gereken bilgilerden olduğuna hükmetmişti. TÜİK temyiz davasını da kaybetmişti.

Madde sepeti listesinin yerine harcama grubu istatistikleri yayımlayan TÜİK’e göre endekste kapsanan 143 temel başlıktan 110 temel başlığın endeksinde artış gerçekleşti. 7 temel başlığın endeksinde değişim olmazken 26 temel başlığın endeksinde düşüş yaşandı.

ENAG aylık yüzde 5,57 açıkladı

TÜİK ile birlikte Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) da kendi enflasyon verisini açıkladı.

Buna göre, Ekim’de enflasyon aylık bazda yüzde 5,57 artarken yıllık enflasyon yüzde 89,77 olarak gerçekleşti.

Alt gruplarda en yüksek enflasyon oranı yüzde 10,38 ile 'ulaştırma' grubunda gerçekleşti. Onu yüzde 8,63 oranla 'haberleşme' grubu takip etti. Giyim ve ayakkabı grubunda ise enflasyon oranı yüzde 7,97 olarak gerçekleşti.

İTO'ya göre de aylık enflasyon yüzde 3,64

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) 2 Kasım Cumartesi günü Ekim’e ilişkin yayımladığı veriye göre de İstanbul'da perakende fiyatlar aylık yüzde 3,64, yıllık bazda ise yüzde 59,10 oranında arttı.

İTO'nun verilerine göre İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde bulunan 242 üründen 147'sinin perakende fiyatı yükselirken, 18 ürünün fiyatı düşüş kaydetti. Geriye kalan 77 ürünün fiyatı ise değişiklik göstermedi.