ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 3 Ocak 2025 10:52
 ~ Son Güncelleme: 3 Ocak 2025 12:08
2 dk Okuma

Enflasyon yüzde 44, zam yüzde 15

TÜİK, yıllık enflasyonu yüzde 44,38 olarak açıkladı. Yüzde 15,75 olan 6 aylık enflasyon memur ve emeklilerin maaş zammını belirledi.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Enflasyon yüzde 44, zam yüzde 15

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) memurların ve emeklilerin maaş zamlarında belirleyici olan yılın son enflasyon verisini açıkladı.

Buna göre Aralık’ta enflasyon aylık yüzde 1,03 olurken yıllık yüzde 44,38'e geriledi. Maaş zammı için dikkate alınan 6 aylık enflasyon da yüzde 15,75 oldu.

Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise TÜİK’in yaklaşık iki katı enflasyon açıkladı. ENAG’a göre aylık enflasyon yüzde 2,34, yıllık enflasyon ise yüzde 83,40.

En yüksek artış eğitimde

Aylık bazda yüzde 0,67 oranında düşen giyim ve ayakkabı en düşük artışın yaşandığı ana grup oldu. Ev eşyası grubu yüzde 2,78'lik artış ile en fazla yükselen grup olarak kaydedildi.

Yıllık bazda ise enflasyonun en az arttığı ana harcama grubu yüzde 25,88 ile ulaştırma olarak belirlendi. Buna kıyasla en yüksek artış, yüzde 91,64 ile eğitim grubunda yaşandı.

Madde sepeti fiyat listesi yine yok

TÜİK, sonuncusunu 4 Nisan 2022’de yayımladığı madde sepeti fiyat listesini bu ayda da kamuoyuyla paylaşmadı.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), TÜİK’i bu konuda dava etmiş, Ankara 6. İdare Mahkemesi de 31 Mart 2023 tarihli kararında bilgi edinme hakkı çerçevesinde DİSK’in TÜİK'ten istediği bilgilerin işçi konfederasyonunun görevi gereği elinde bulunması gereken bilgilerden olduğuna hükmetmişti. TÜİK temyiz davasını da kaybetmişti.

Madde sepeti listesinin yerine harcama grubu istatistikleri yayımlayan TÜİK’e göre endekste kapsanan 143 temel başlıktan 112 temel başlığın endeksinde artış gerçekleşti. 12 temel başlığın endeksinde değişim olmazken 19 temel başlığın endeksinde düşüş yaşandı.

İşçi ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı yüzde 15,75

TÜİK’in açıkladığı verilerle birlikte memur ve emeklilerin maaş zamları da belli oldu. İşçi ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon oranı yani yüzde 15,75 oranında zam alacak. Memur ve memur emeklileri için zam oranı ise yüzde 11,54.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
enflasyon maaş zammı memur maaş zammı emekli aylığı
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git