Enflasyon yüzde 44, zam yüzde 15

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) memurların ve emeklilerin maaş zamlarında belirleyici olan yılın son enflasyon verisini açıkladı.

Buna göre Aralık’ta enflasyon aylık yüzde 1,03 olurken yıllık yüzde 44,38'e geriledi. Maaş zammı için dikkate alınan 6 aylık enflasyon da yüzde 15,75 oldu.

Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise TÜİK’in yaklaşık iki katı enflasyon açıkladı. ENAG’a göre aylık enflasyon yüzde 2,34, yıllık enflasyon ise yüzde 83,40.

En yüksek artış eğitimde

Aylık bazda yüzde 0,67 oranında düşen giyim ve ayakkabı en düşük artışın yaşandığı ana grup oldu. Ev eşyası grubu yüzde 2,78'lik artış ile en fazla yükselen grup olarak kaydedildi.

Yıllık bazda ise enflasyonun en az arttığı ana harcama grubu yüzde 25,88 ile ulaştırma olarak belirlendi. Buna kıyasla en yüksek artış, yüzde 91,64 ile eğitim grubunda yaşandı.

Madde sepeti fiyat listesi yine yok

TÜİK, sonuncusunu 4 Nisan 2022’de yayımladığı madde sepeti fiyat listesini bu ayda da kamuoyuyla paylaşmadı.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), TÜİK’i bu konuda dava etmiş, Ankara 6. İdare Mahkemesi de 31 Mart 2023 tarihli kararında bilgi edinme hakkı çerçevesinde DİSK’in TÜİK'ten istediği bilgilerin işçi konfederasyonunun görevi gereği elinde bulunması gereken bilgilerden olduğuna hükmetmişti. TÜİK temyiz davasını da kaybetmişti.

Madde sepeti listesinin yerine harcama grubu istatistikleri yayımlayan TÜİK’e göre endekste kapsanan 143 temel başlıktan 112 temel başlığın endeksinde artış gerçekleşti. 12 temel başlığın endeksinde değişim olmazken 19 temel başlığın endeksinde düşüş yaşandı.

İşçi ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı yüzde 15,75

TÜİK’in açıkladığı verilerle birlikte memur ve emeklilerin maaş zamları da belli oldu. İşçi ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon oranı yani yüzde 15,75 oranında zam alacak. Memur ve memur emeklileri için zam oranı ise yüzde 11,54.

(HA)