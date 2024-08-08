Enflasyon verilerini manipüle eden eski bakana üç yıl hapis cezası

Arjantin’de Cristina Kirchner hükümeti sırasında Ticaret Bakanı olarak görev yapan Guillermo Moreno, resmi istatistik kurumu INDEC’in enflasyon verilerini manipüle ettiği iddiasıyla yargılandığı davada suçlu bulundu.

Mahkeme yetkiyi kötüye kullanma ve kamu bilgilerini yok etme suçlarından Moreno’ya üç yıl hapis ve altı yıl kamu görevinden men cezası verdi.

INDEC Genel Müdürü Beatriz Paglieri de Moreno’ya aynı cezayı aldı. Mahkeme, INDEC çalışanı diğer sanıklar Marcela Filia ve María Celeste Cámpora Avellaneda'yı da beraat ettirdi.

Arjantin yasalarına göre Paglieri ve Moreno’nun aldığı ceza tutuklanmaları için yeterli değil. İki ismin de hapis cezaları ertelenecek.

Kendisine karşı çıkan başkanı görevden aldı

Moreno, uygulamak istediği değişikliklere karşı çıkan ve Arjantin istatistiklerinin uluslararası alanda itibarsızlaşmasına yol açan INDEC’in o dönemki yöneticisi Graciela Bevacqua'yı görevden alarak yerine Paglieri'yi getirmişti.

Arjantin’de enflasyon verileri sekiz yıl boyunca çarpıtıldı, etkilenen diğer göstergelerin yanı sıra fiyatların ve yoksulluğun gelişimi hakkında güvenilir bilgilere erişim engellendi.

Manipülasyon daha sonra Arjantin'in Gayri Safi Yurtiçi Hasılasını ölçme metodolojisine kadar uzandı. Amaç ekonomik büyümeye bağlı borç tahvillerinin faiz ödemelerini azaltmaktı, ancak bazı alacaklılar milyonlarca dolar ceza ile karşı karşıya olan Arjantin devletine dava açtı.

Haziran ayında Londra'daki Temyiz Mahkemesi, uğranılan zararlar için 1,3 milyar Euro tazminat ödemesini gerektiren bir kararı onadı.

İlk cezası değil

68 yaşındaki eski bakanın tartışmalı görevi sırasında işlediği suçlardan dolayı iki mahkumiyeti daha bulunuyor. Bunlardan ilki kişisel harcamalarını kamu kaynağı kullanarak yaptığı gerekçesiyle aldığı iki yıl altı aylık hapis cezası.

Diğeri ise 2010’da ülkenin en büyük gazete kağıdı üreticisi Papel Prensa'nın toplantısında yaptığı tehditler. Moreno söz konusu toplantıya boks eldivenleri giyerek gelmiş, ışıkların kapatılmasını emretmiş ve kimsenin girip çıkmaması için kapıyı kapattırmıştı. Bu nedenle iki yıl hapis cezası bulunuyor.

(HA)