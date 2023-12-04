Enflasyon ENAG’a göre yüzde 129, TÜİK’e göre yüzde 61

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile akademisyen ve ekonomistlerin kurduğu TÜİK’e alternatif araştırma yapan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) Kasım’a ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.

TÜİK’e göre Kasım’da enflasyon Ekim’e göre yüzde 3,28, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,98 artış gösterdi. Yılbaşına oranla da enflasyon yüzde 60,09 oldu.

Aylık bazda konut yüzde 11,17’lik oranla artışın en yüksek olduğu ana grup oldu. En az artış gösteren ana grup yüzde -0,31 ile giyim ve ayakkabı oldu.

Yıllık bazda ise en yüksek artış yüzde 92,86 ile lokanta ve oteller grubunda oldu. En az artış gösteren ana grup da yüzde 37,54 ile konut oldu.

TÜİK yargı kararına yine uymadı

TÜİK, 4 Haziran 2022’de yayımladığı verilerle birlikte açıklamayı bıraktığı madde sepeti listesini bu ayda da yayımlamadı.

Oysa Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), TÜİK’i bu konuda dava etmiş, Ankara 6. İdare Mahkemesi de 31 Mart 2023 tarihli kararında bilgi edinme hakkı çerçevesinde DİSK’in TÜİK'ten istediği bilgilerin işçi konfederasyonunun görevi gereği elinde bulunması gereken bilgilerden olduğuna hükmetmişti.

Madde sepeti listesinin yerine harcama grubu istatistikleri yayımlayan TÜİK’e göre Ağustos’ta endekste kapsanan endekste kapsanan 143 temel başlıktan 113’ünde artış, 23’ünde düşüş, 7’sinde ise değişim olmadı.

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ENAG’a göre yüzde 129

ENAG’a ise aylık enflasyonu yüzde 5,58, yıllık enflasyonu yüzde ise yüzde 129,27 olarak hesapladı. ENAG’ın yıllık enflasyon verisi bu haliyle TÜİK’in iki katından fazla.

Ayrıca ENAG’a göre aylık bazda en fazla yükseliş yüzde 12,33 ile eğlence ve kültür kaleminde gerçekleşti. Onu yüzde 10,19 ile gıda ve alkolsüz içecekler, 10,09 ile ev eşyası izledi. Kasım’da en az artış ise fiyatlarında değişiklik olmayan sağlık grubunda oldu.

(HA)