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EKONOMİ
Yayın Tarihi: 3 Nisan 2024 11:20
 ~ Son Güncelleme: 3 Nisan 2024 11:31
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Enflasyon düşmüyor: Yüzde 68

TÜİK, 4 Haziran 2022’de yayımladığı verilerle birlikte açıklamayı bıraktığı madde sepeti listesini bu ayda da yayımlamadı.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
Enflasyon düşmüyor: Yüzde 68
Yıllık en yüksek artış yüzde 104,07 ile eğitimde

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mart enflasyon verisini açıkladı. Buna göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 3,16, yıllık da 68,50 arttı.

TÜİK Şubat’ta aylık enflasyonu 6,70, yıllık enflasyonu da yüzde 64,86 olarak açıklamıştı.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 50,10 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, en yüksek artış da yüzde 104,07 ile eğitimde gerçekleşti.

Aylık bazda ise azalış gösteren tek ana grup yüzde -0,02 ile alkollü içecekler ve tütün oldu. En yüksek artış da yüzde 13,08 ile eğitimde yaşandı.

Madde fiyatı listesini bu ay da yayınlamadı

TÜİK, 4 Haziran 2022’de yayımladığı verilerle birlikte açıklamayı bıraktığı madde sepeti listesini bu ayda da yayımlamadı.

Oysa Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), TÜİK’i bu konuda dava etmiş, Ankara 6. İdare Mahkemesi de 31 Mart 2023 tarihli kararında bilgi edinme hakkı çerçevesinde DİSK’in TÜİK'ten istediği bilgilerin işçi konfederasyonunun görevi gereği elinde bulunması gereken bilgilerden olduğuna hükmetmişti. TÜİK temyiz davasını da kaybetti.

Madde sepeti listesinin yerine harcama grubu istatistikleri yayımlayan TÜİK’e göre endekste kapsanan 143 temel başlıktan 14’ünde düşüş, 121’inde artış yaşandı. 8 temel başlığın endeksinde değişim olmadı.

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ENAG yine TÜİK’in iki katı

TÜİK ile birlikte akademisyenlerin ve ekonomistlerin kurduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) da kendi verilerini yayımladı.

ENAG’a göre enflasyon Mart’ta yüzde 5,68 arttı. 12 aylık artış da yüzde 124,63 olarak gerçekleşti.

Ayrıca ENAG’a göre haberleşme grubu aylık bazda yüzde 0,64 düştü. En fazla yükseliş de yüzde 10,32 ile giyim ve ayakkabıda oldu.

(HA)

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