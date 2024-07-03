Enflasyon düşmüyor: TÜİK'e göre yüzde 71,60, ENAG'a göre yüzde 113

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), Haziran'ın enfaslyon verilerini açıkladı. TÜİK’e göre Haziran’da aylık enflasyon yüzde 1,64, yıllık enflasyon da yüzde 71,60 oldu.

Memur ve emekli zammında kullanılan 6 aylık enflasyon verisi yüzde 24,73 olarak gelirken, kira zammında dikkate alınan 12 aylık ortalama veri yüzde 65,07 olarak ölçüldü.

Aylık bazda artışın en yüksek olduğu ana grup yüzde 3,79 ile konut oldu. Onu yüzde 3,47 ile eğitim ve yüzde 3,09 ile lokanta ve oteller takip etti. Buna karşılık Haziran’da bir önceki aya göre en çok azalış yüzde -0,58 ile giyim ve ayakkabıda görüldü. Bu grubu yüzde -0,13 ile ulaştırma ve yüzde 0,07 ile alkollü içkiler ve tütün izledi.

Yıllık bazda ise en yüksek artış yüzde 107,11 ile eğitimde görüldü. Eğitimi konut (yüzde 94,72) ile lokanta ve oteller (yüzde 90,67) takip etti. En az artış ise yüzde 47,84 ile giyim ve ayakkabıda yaşandı. Onu yüzde 52,27 ile haberleşme, yüzde 61 ile de eğlence ve kültür izledi.

TÜİK yargıyı tanımamakta ısrarcı

TÜİK, 4 Haziran 2022’de açıklamayı bıraktığı madde sepeti listesini bu ayda da yayımlamadı.

Oysa Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), TÜİK’i bu konuda dava etmiş, Ankara 6. İdare Mahkemesi de 31 Mart 2023 tarihli kararında bilgi edinme hakkı çerçevesinde DİSK’in TÜİK'ten istediği bilgilerin işçi konfederasyonunun görevi gereği elinde bulunması gereken bilgilerden olduğuna hükmetmişti. TÜİK temyiz davasını da kaybetmişti.

Madde sepeti listesinin yerine harcama grubu istatistikleri yayımlayan TÜİK’e göre endekste kapsanan 143 temel başlıktan 103 temel başlığın endeksin artış gerçekleşti. 5 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 35 temel başlığın endeksinde düşüş oldu.

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ENAG yıllık enflasyona “yüzde 113” dedi

Akademisyenlerin ve ekonomistlerin kurduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) da kendi verilerini yayımladı.

ENAG’a göre Haziran’da aylık enflasyon yüzde 4,27, oldu. ENAG yıllık enflasyonu ise yüzde 113 olarak hesapladı. Yılbaşından itibaren 6 aylık (Ocak-Haziran) artış da yüzde 41,16 olarak ölçüldü.

ENAG’ın verilerine göre Haziran’da giyim ve ayakkabı (yüzde 9,3), konut (yüzde 7,69), çeşitli mal ve hizmetler (yüzde 6,67) arttı.

Mehmet Şimşek iyimserliğini koruyor

Verilerin açıklanmasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bir değerlendirme yaptı. Şimşek'e göre enflasyon eğiliminin yıl sonu hedefiyle uyumlu. Ayrıca Şimşek dezenflasyon sürecinin başladığı iddiasında:

Dezenflasyon süreci başladı. Mevsimsel düzeltilmiş üç aylık hareketli ortalamanın yıllıklandırılmış değerinin ima ettiği enflasyon eğilimi yıl sonu hedefimizle uyumludur. Yüzde 1,64’lük aylık haziran verisi ise yüzde 22’lik yıllıklandırılmış enflasyonu işaret ediyor. Finansal istikrar, sürdürülebilir cari açık, rezerv birikimi ve gri listeden çıkış gibi birçok alanda elde ettiğimiz başarıyı programımızın ana hedefi olan dezenflasyonda da belirgin bir şekilde göreceğiz. Fiyat istikrarına ulaşana kadar programımızı kararlılıkla uygulayarak kalıcı refah artışını sağlayacağız.

(HA)