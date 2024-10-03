Enflasyon beklentilerin üzerinde: Aylık yüzde 2,97

Enflasyon verileri geldi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığına göre Eylül’de tüketici fiyat endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 2,97, bir önceki yılın aynı ayına göre de yüzde 49,38, yılbaşına göre de yüzde 35,86 artış gösterdi.

Aylık bazda en çok eğitimde (yüzde 14,21) artış yaşandı. Onu yüzde 4,16 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 3,86 ile konut, 3,63 ile de giyim ve ayakkabı izledi. Eylül’de sadece haberleşme ucuzladı. Haberleşmedeki fiyat artışı yüzde -0,88.

Yıllık bazda ise en yüksek artış yüzde 97,87 ile konutta görüldü. Hemen ardından gelen eğitimdeki artış oranı yüzde 93,59. Eğitimi yüzde 65,41 ile lokanta ve oteller izliyor. Yıllık bazda yüzde 26,60 ile en düşük artışın yaşandığı ana grup ulaştırma. İkincisi de giyim ve ayakkabı.

Madde sepeti fiyat listesi yine yok

Öte yandan TÜİK, sonuncusunu 4 Nisan 2022’de yayımladığı madde sepeti fiyat listesini bu ayda da kamuoyuyla paylaşmadı.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), TÜİK’i bu konuda dava etmiş, Ankara 6. İdare Mahkemesi de 31 Mart 2023 tarihli kararında bilgi edinme hakkı çerçevesinde DİSK’in TÜİK'ten istediği bilgilerin işçi konfederasyonunun görevi gereği elinde bulunması gereken bilgilerden olduğuna hükmetmişti. TÜİK temyiz davasını da kaybetmişti.

Madde sepeti listesinin yerine harcama grubu istatistikleri yayımlayan TÜİK’e göre endekste kapsanan 143 temel başlıktan 110’unda artış gerçekleşti. 6 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 27 temel başlığın endeksinde ise düşüş oldu.

ENAG'a göre yüzde 5,34

Bir başka enflasyon tahmini yayımlayan da akademisyenlerin ve ekonomistlerin kurduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG).

ENAG’a göre Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) eylül ayında yüzde 5,34 arttı. Enflasyonun son 12 aylık artışı ise yüzde 88,63 olarak gerçekleşti.

Eylül’de en fazla yükseliş yüzde 10,93 ile "Giyim ve ayakkabı" kaleminde gerçekleşti. En çok aylık düşüş ise yüzde -0,44 ile "Lokanta ve Oteller" grubunda oldu.

Anadolu Ajansı’nın Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Eylül’de Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,09 arttacağını tahmin etmişti. Veriler beklentilerin üzerinde kaldı. TÜİK’in yüzde 2 civarında aylık veri açıklaması enflasyonda düşüşün kalıcı görünümü açısından önemliydi. Ayrıca Eylül verisinin Merkez Bankası’nın faiz indirimine başlama sinyalini güçlendireceği tahmin ediliyordu. Gelen veriyle birlikte Merkez Bankası'nın faiz indirimine başlama tarihi de muhtemelen ötelenmiş oldu.

(HA)