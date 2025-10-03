Enflasyon beklentileri aşarak yine yükselişe geçti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Eylül’de aylık enflasyonun yüzde 3,23, yıllık enflasyonun da yüzde 33,29 olduğunu açıkladı.

TÜİK’in açıkladığı tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verilerine göre artış bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 25,43, on iki aylık ortalamalara göre de yüzde 38,36 oldu.

Gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık artış yüzde 36

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 36,06 artış, ulaştırmada yüzde 25,30 artış ve konutta yüzde 51,36 artış olarak gerçekleşti.

İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 8,60, ulaştırmada yüzde 4,15 ve konutta yüzde 7,85 oldu.

Gıda ve alkolsüz içeceklerde aylık artış 4,62

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 4,62 artış, ulaştırmada yüzde 2,81 artış ve konutta yüzde 2,56 artış olarak gerçekleşti.

İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,11, ulaştırmada yüzde 0,44 ve konutta yüzde 0,44 oldu.

Fiyat listesini yayımlamıyor

TÜİK, sonuncusunu 4 Nisan 2022’de yayımladığı madde sepeti fiyat listesini mahkeme kararın rağmen bu ayda da yayımlamadı.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), TÜİK’i bu konuda dava etmiş, Ankara 6. İdare Mahkemesi de 31 Mart 2023 tarihli kararında bilgi edinme hakkı çerçevesinde DİSK’in TÜİK'ten istediği bilgilerin işçi konfederasyonunun görevi gereği elinde bulunması gereken bilgilerden olduğuna hükmetmişti. TÜİK temyiz davasını da kaybetmişti. Fakat aradan geçen 3 yıla rağmen TÜİK madde sepeti fiyat listesi hiçbir enflasyon verisinde açıklamadı.

Madde sepeti listesinin yerine harcama grubu istatistikleri yayımlayan TÜİK’e göre endekste kapsanan 143 temel başlıktan 113’ünde artış gerçekleşti. 25 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 5 temel başlığın endeksinde değişim olmadı

Beklentilerden yüksek geldi

Öte yandan bağımsız akademisyen ve ekonomistlerin oluşturduğu Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu’nun (ENAG) kendi hesaplamasına göre eylül ayında aylık enflasyon yüzde 3,79, yıllık enflasyon yüzde 63,23 oldu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) da İstanbul’un eylül ayı enflasyonunu geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Buna göre eylülde aylık bazda yüzde 3,19 artarken; yıllık bazda ise, yüzde 40,75 olarak gerçekleşti.

Anadolu Ajansı’nın Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, eylülde Tüketici Fiyat Endeksi'nin aylık bazda yüzde 2,47 artacağını tahmin etmişti. Bu haliyle enflasyon beklentileri aşmış oldu.

