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Yayın Tarihi: 3 Mart 2025 10:07
 ~ Son Güncelleme: 3 Mart 2025 10:47
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Enflasyon beklenti altı: Aylık yüzde 2,27

Eğitim, hem aylık hem de yıllık bazda en yüksek artışın yaşandığı ana grup. Aylık bazda yüzde 9,92, yıllık bazda da yüzde 94 arttı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Enflasyon beklenti altı: Aylık yüzde 2,27
Fotoğraf: altinordu.bel.tr

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Şubat’ın enflasyon verisini açıkladı. Buna göre aylık enflasyon yüzde 2,27, yıllık enflasyon da yüzde 39,05 oldu.

Kira artış oranının belirlenmesinde kullanılan on iki aylık ortalama ise yüzde 53,83 olarak ölçüldü.

Şubat’ta enflasyon beklentisi (Anadolu Ajansı’nın anketine katılan ekonomistlerin) aylık yüzde 2,97’ydi.

Eğitim hem aylık hem de yıllık bazda birinci

Eğitim, hem aylık hem de yıllık bazda en yüksek artışın yaşandığı ana grup oldu. Aylık bazda yüzde 9,92, yıllık bazda da yüzde 94 arttı.

Giyim ve ayakkabı ise hem aylık hem de yıllık bazda en az artışın olduğu ana grup olarak ölçüldü. Aylık bazda giyim ve ayakkabı yüzde 5,06 ucuzlarken, yıllık bazda sadece yüzde 20,84 artış kaydetti.

Madde sepeti fiyat listesi yine yok

TÜİK, sonuncusunu 4 Nisan 2022’de yayımladığı madde sepeti fiyat listesini bu ayda da kamuoyuyla paylaşmadı.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), TÜİK’i bu konuda dava etmiş, Ankara 6. İdare Mahkemesi de 31 Mart 2023 tarihli kararında bilgi edinme hakkı çerçevesinde DİSK’in TÜİK'ten istediği bilgilerin işçi konfederasyonunun görevi gereği elinde bulunması gereken bilgilerden olduğuna hükmetmişti. TÜİK temyiz davasını da kaybetmişti. Fakat aradan geçen yaklaşık 3 yıla rağmen TÜİK madde sepeti fiyat listesi hiçbir enflasyon verisinde açıklamadı.

Madde sepeti listesinin yerine harcama grubu istatistikleri yayımlayan TÜİK’e göre endekste kapsanan 143 temel başlıktan 113 temel başlıkta artış gerçekleşti. 5 temel başlıkta değişim olmazken 25 temel başlığın endeksinde düşüş yaşandı.

ENAG aylık enflasyona "yüzde 3,37" dedi

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) da Şubat ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre aylık enflasyon yüzde 3,37 olurken, yıllık enflasyon yüzde 79,51 olarak gerçekleşti.

ENAG’a göre en fazla yükseliş yüzde 6,77 ile "haberleşme" kaleminde gerçekleşti. En çok aylık düşüş ise yüzde 0,00 ile "sağlık" grubunda oldu.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
enflasyon tüketici fiyat endeksi
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