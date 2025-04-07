Enflasyon asgari ücreti üç ayda 2 bin 224 TL eritti

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi’nin (DİSK-AR) hazırladığı Ücret Kayıpları İzleme Raporu, 2025’in Ocak-Mart döneminde enflasyon ve kesinti yükünün emek gelirlerine yıkıcı etkilerini ortaya koydu.

Rapora göre enflasyonun üç aylık faturası en az 134,2 milyar TL. Bu tutarın;

19 milyondan fazla işçiye yarattığı kayıp 75,6 milyar TL,

Yaklaşık 4 milyon memura yarattığı kayıp 28,1 milyar TL,

16 milyon emekliye yarattığı kayıp da 30,6 milyar TL,

olarak tahmin edildi.



Enflasyonun emek gelirlerinde yarattığı toplam kayıp (Ocak-Şubat-Mart 2025) (Milyon TL)

En fazla memurdan yedi

Yine rapora göre;

22 bin 105 TL olan net asgari ücretin mart ayında işçilerin cebine girer girmez yaşadığı üç aylık kayıp 2 bin 224 TL,

En düşük memur maaşı olan 43 bin 726 TL alan bir kişi için üç aylık kayıp 6 bin 215 TL

En düşük emekli aylığı olan 14 bin 469 TL alan bir kişi için de üç aylık kayıp 1456 TL.

Emek gelirlerinde enflasyon nedeniyle yaşanan tekil erime (Ocak-Şubat-Mart 2025)

DİSK-AR rapora “Ücretlerin sabit, fiyatların serbest olması nedeniyle emek gelirleri enflasyonun altında eziliyor. Hükümetin izlediği alım gücünü ve ücretleri bastırmayı amaçlayan ekonomi politikası enflasyonun faturasının emek gelirleri üzerine yüklenmesine yol açıyor. Enflasyon ve adaletsiz vergi-kesinti sistemi emek gelirlerini eriterek gelir bölüşümünü daha da adaletsiz hale getiriyor ve yoksulluğu artırıyor” yorumunu düştü.

Rapora buradan erişebilirsiniz.

(HA)