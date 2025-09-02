ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 2 Eylül 2025 12:22
 ~ Son Güncelleme: 2 Eylül 2025 13:02
2 dk Okuma

Enes Hocaoğulları, 8 Eylül'de ilk kez hakim karşısına çıkacak

İnsan hakları savunucusu Enes Hocaoğulları hakkında iddianame kabul edildi.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Enes Hocaoğulları, 8 Eylül'de ilk kez hakim karşısına çıkacak

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nde Türkiye'yi temsil eden gençlik delegesi ve LGBTİ hakları savunucusu Enes Hocaoğulları, 27 Mart'ta Strazburg'daki konuşmasında Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından düzenlenen protestolara yönelik baskıları gündeme getirmişti.

Hocaoğulları, burada yaptığı konuşma gerekçesiyle, "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlamasıyla 5 Ağustos'ta Ankara Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alınıp tutuklandı.

Uluslararası Af Örgütü’nden Enes Hocaoğulları için acil eylem çağrısı
Uluslararası Af Örgütü’nden Enes Hocaoğulları için acil eylem çağrısı
20 Ağustos 2025

İddianame kabul edildi

Ankara Cumhuriyet Basşavcılığı'nın Hocaoğulları hakkında hazırladığı iddianame Ankara 86. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianamede, Hocaoğulları'nın 27 Mart'ta Strazburg'da yaptığı konuşmada, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan protestolarda polis müdahalesine dair "orantısız güç" ve "çıplak aramalar" gibi ifadeler kullandığı ve bu sözlerinin sosyal medyada Emniyet Genel Müdürlüğü ve Adalet Bakanlığı etiketlenerek paylaşıldığı belirtildi.

"Hak yoksunluğu" talebi

Savcılık, bu açıklamaların "hiçbir somut veriye dayanmadığını", "toplumda ayrışma yarattığını" ve "ülkenin itibarını hedef aldığını" öne sürdü. Ayrıca, konuşmanın "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiği savunuldu.

İddianamede ayrıca, Hocaoğulları'nın Avrupa Konseyi toplantısına resmi davetli olduğuna dair herhangi bir belge sunmadığına dikkat çekilerek, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında cezalandırılması ve TCK 53. madde uyarınca hak yoksunluğu uygulanması talep edildi.

Mahkeme 8 Eylül'de

Hocaoğulları'nın avukatlarının tutukluluk itirazları reddedildi. İlk duruşma 8 Eylül Pazartesi günü saat 11.55’te Ankara 86. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek. İlk duruşmada hem savunması alınacak hem de tutukluluk durumu incelenecek.

Ne demişti?

Hocaoğulları, 30 Mart'taki oturumda yaptığı konuşmada 19 Mart'ta gözaltına alınıp 23 Mart'ta tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile başladığı şu sözleri dile getirmişti:

"Ekrem İmamoğlu, Buğra Gökce, İlker Caniklioğlu, Zeynep Kuray, Enes Hocaoğulları. Bunların sadece isim olduğunu düşünebilirsiniz ama bunlar birer hikaye. Bu ay (mart) Türkiye'deki demokratik gerilemeden etkilenen insanların hikayeleri.

Nereden mi biliyorum? Benim adım da onlardan biri. Geçen hafta sokaklarda, bu hafta Saray'da demokrasi mücadelesi veriyordum. (...) Polis güçlerinin bize biber gazı, plastik mermi ve tazyikli su da dahil olmak üzere orantısız bir vahşet uyguladığı ilk günden beri oradaydım. Akranlarımın gözaltına alınıp sokaklarda arandığı anlarda da oradaydım."

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
Enes Hocaoğulları Avrupa Konseyi ekrem imamoğlu
ilgili haberler
Avrupa Konseyi heyeti, Enes Hocaoğulları'nı ziyaret edecek
Bugün 13:13
/haber/avrupa-konseyi-heyeti-enes-hocaogullari-ni-ziyaret-edecek-311067
Uluslararası Af Örgütü’nden Enes Hocaoğulları için acil eylem çağrısı
20 Ağustos 2025
/haber/uluslararasi-af-orgutunden-enes-hocaogullari-icin-acil-eylem-cagrisi-310633
YEREL YÖNETİMLER KONGRESİ BAŞKANI COOLS'UN BİLDİRİSİ
Avrupa Konseyinden "gençlik delegesi" Hocaoğulları'nın tutuklanmasına sert tepki
6 Ağustos 2025
/haber/avrupa-konseyinden-genclik-delegesi-hocaogullari-nin-tutuklanmasina-sert-tepki-310188
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Avrupa Konseyi heyeti, Enes Hocaoğulları'nı ziyaret edecek
Bugün 13:13
/haber/avrupa-konseyi-heyeti-enes-hocaogullari-ni-ziyaret-edecek-311067
Uluslararası Af Örgütü’nden Enes Hocaoğulları için acil eylem çağrısı
20 Ağustos 2025
/haber/uluslararasi-af-orgutunden-enes-hocaogullari-icin-acil-eylem-cagrisi-310633
YEREL YÖNETİMLER KONGRESİ BAŞKANI COOLS'UN BİLDİRİSİ
Avrupa Konseyinden "gençlik delegesi" Hocaoğulları'nın tutuklanmasına sert tepki
6 Ağustos 2025
/haber/avrupa-konseyinden-genclik-delegesi-hocaogullari-nin-tutuklanmasina-sert-tepki-310188
Sayfa Başına Git