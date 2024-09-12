Enes Güran’ın savcılık ifadesi: “Nevzat’ın Salim Güran ile arası iyidir”

Diyarbakır merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın (8) cansız bedeni 8 Eylül’de saat 08.45 saatlerinde Eğertutmaz Deresi'nde bir çuval içinde bulundu.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 şüpheliden 9'u tutklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesine sevk edildi.

Tutuklama istemiyle sevk edilenler arasında Narin Güran'ın ağabeyi Enes Güran ve annesi Yüksel Güran ise 'kasten öldürme suçuna iştirak etme' suçuyla mahkemeye çıkacak

bianet Enes Güran'ın savcılık ifadesine ulaştı.

Enes Güran ifadesinde, teyzesi ve adli kontrol ile serbest bırakılan Melike Güran’ın tartıştığını gördüğünü belirterek şöyle devam etti: “Onları ayırırken ne olduğunu sorduğumda teyzem bana Melike Güran'ın "ben böyle olacağını biliyordum” şeklinde konuşması üzerine tartıştıklarını söyledi. O sırada Birsen'de teyzem Yaser'e saldırmaya çalışıyordu.”

"Sinirden kolumu ısırdım"

Kolunda bulunan ısırık izi sorulduğun da Enes Güran, “Hatırladığım kadarıyla Narin'in kaybolduğu 3.gün evimize gelenler oluyordu ve evde herkes ağlamaya başladı. Bende o an çok üzülmüştüm. Ağlarken babamın beni görerek üzülmesini istemediğim için kolumun üzerine kapanarak ağlamıştım. O esnada sinirden kolumu ısırdım. Isırık izi bu sebeple oluştu. Kesinlikle kolumu kardeşlerim ya da başka biri herhangi bir sebeple ısırmadı” diye cevaplandırdı.

Enes Güran’a aynı zamanda savcılık tarafından yönlendirilen sorular arasında sırtında bulunan tırnak izine benzer izler de soruldu.

Enes Güran bu soruyu şöyle cevaplandırmış: “Benim sırtımı kesinlikle kimse tırnakla çizmedi. Kimseyle bir kavgam ya da tartışmam olmadı. Tahminimce kardeşimi arama esnasında yorgunluktan sırtımızı duvarlara yaslamamız, yıkık evlere sürünerek girmemiz gibi durumlardan kaynaklanmış olabilir. Söz konusu izlerin 3.kişi tarafından yapılmış olabileceği şeklindeki durumu kesinlikle kabul etmiyorum. Kimseyle bir tartışmam ya da kavgam olmadı.”

Salim ve Arif Güran arasında alacak verecek sorunu oluştu

Amca Salim Güran ve baba Arif Güran arasında bir husumet olup olmadığı sorusuna ise şöyle cevap vermiş:

Son dönemde babam ile Salim amcam arasında küslük ve husumet bildiğim kadarıyla yoktu ancak hatırladığım 2023 yılı Aralık ayında aralarında bir alacak verecek sorunu olmuştu. Bu da şöyleydi, Salim Güran babama araba alıp satıp çalıştırmak üzere bir miktar para vermiş ve daha sonra 2023 yılı Aralık ayında da parasını geri istemişti. O dönem sık sık parasını istediği için babamda huzursuz olmuştu. Bunun üzerine Erhan Güran isimli amcam ikisini bir araya getirip olayı çözmeye çalışmışı ancak Salim Güran bu görüşmeye gelmemişti. Bunun üzerine Erhan Goran isimli amcam hatırladığım kadarıyla Mersin ilinde bir arkadaşından miktarını bilmediğim parayı halam adına borç alarak Salim Güran'a vermişti. Bu olay sebebiyle babam Arif Güran ile Salim Güran uzun bir süre konuşmadılar.”

"Nevzat'ın arası Salim ile iyidir"

Enes Güran’a Nevzat Bahtiyar’ı tanıyıp tanımadığı sorusu sorulunca, “Nevzat köylümüzdür olduğu için tanırım. Babam, Nevzat'ı ve ailesini fesatlıkları sebebiyle çok sevmez ve bizde ailece görüşmeyiz ancak Nevzat’ın Salim Güran ile arası iyidir. Onunla sık sık görüştüklerini ya da bir yerlere gittiklerini biliyorum” diye cevaplandırdı.

“Nevzat tehdit ya da para karşılığı yapmıştır”

Nevzat Bahtiyar'ın Narin'i, Salim Güran'ın öldürüp kendisinin saklaması için verdiği şeklindeki beyanı okunduğu soruya ise Enes Güran şöyle cevap verdi:

Kardeşim Narin'i eğer belirtilen şekilde Nevzat bulunan yere bıraktıysa bunu ancak Nevzat'a tehditle, para teklif ederek yapılabileceğini düşünüyorum çünkü Nevzat ekonomik durum itibariyle de güçsüz ve sönük bir kişiliktir. Kendisine böyle bir olayda para teklif edilse ya da para teklif edilse para için yapabilir, ailesiyle tehdit edilse köyde çok fazla gücü olmadığı ve dediğim gibi sönük bir karakter olduğundan korkarak yapmış olabilir ya da Nevzat Bahtiyar'ın kendi ailesinden biri Narin'e zarar verdiyse bunu saklamak için yapmış olabilir.”

“Neden far için acele ettiler”

Nevzat Bahtiyar ile ilgili sorulara cevap veren Enes Güran, Bahtiyar’ın arabasının farlarının kırık olduğu detayını da şöyle beyan etti: Narin'in kaybolduğu 3.gün şahsın kırmızı renkli aracının farının kırık olduğunu İbrahim Bahtiyar söylemişti, neden kırıldığını da söylememişti. Öyle bir zamanda neden far için acele ettiklerini, tamir etmeye çalıştıkları bana garip gelmişti ancak sonrasında kolluk ekiplerinin kendisini birkaç kez durdurup trafiğe çıkamayacağını söylemesi üzerine yaptırmak istediğini söylemişti.”

“Nevzat korkak bir insandır”

Nevzat Bahtiyar’ın tüm ifadesi okunduktan sonra da dinlenen Enes Güran şöyle konuştu: “Salim Güran'ın neden böyle bir şey yaptığını bilmiyorum ancak Salim Güran, Nevzat'ı bana ifadede okuduğunuz şekilde tehdit etmiş ise ve para teklif etmiş ise Nevzat, Salim'in dediğini sorgulamayacak şekilde korkak bir insandır. Nevzat'ın da Salim Güran'ın da kardeşime böyle bir zarar vermesini gerektirecek hiçbir ciddi husumetimiz yoktur."

(ED)