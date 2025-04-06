Enerji-Sen'den dayanışma çağrısı

İBB'ye yönelik operasyonlarından ardından yapılan ev baskınları sırasında hakkında gözaltı kararı olduğu ortaya çıkan DİSK Enerji-Sen Başkanı Süleyman Keskin için sendika adına çağrı yapıldı.

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet etmekle suçlanan Süleyman Keskin yarın Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne giderek ifade verecek.

Sendika adına yapılan açıklamada "Yerimiz emeğin yanıdır ve bellidir; baskınlara gerek olmadan nerede olduğumuzu da buradan bildirelim. Bu saldırı sadece sendikamız Genel Başkanına ve sendikamıza yönelik bir saldırı değil aynı zamanda tüm emek hareketine ve emekçilere yapılmış bir saldırıdır. Bu saldırıyı ancak emekten yana olanlar bir araya gelerek def edecektir." denildi. Açıklamada ayrıca saat 11:00'de adliye önünde dayanışma içinde olma çağrısı yapıldı.

(Mİ)