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Yayın Tarihi: 6 Nisan 2025 18:14
 ~ Son Güncelleme: 6 Nisan 2025 18:19
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Enerji-Sen'den dayanışma çağrısı

Hakkında Saraçhane protestoları nedeniyle gözaltı kararı verilen DİSK Enerji-Sen Başkanı Süleyman Keskin için dayanışma çağrısı yapıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Enerji-Sen'den dayanışma çağrısı

İBB'ye yönelik operasyonlarından ardından yapılan ev baskınları sırasında hakkında gözaltı kararı olduğu ortaya çıkan DİSK Enerji-Sen Başkanı Süleyman Keskin için sendika adına çağrı yapıldı.

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet etmekle suçlanan Süleyman Keskin yarın Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne giderek ifade verecek. 

Sendika adına yapılan açıklamada "Yerimiz emeğin yanıdır ve bellidir; baskınlara gerek olmadan nerede olduğumuzu da buradan bildirelim. Bu saldırı sadece sendikamız Genel Başkanına ve sendikamıza yönelik bir saldırı değil aynı zamanda tüm emek hareketine ve emekçilere yapılmış bir saldırıdır. Bu saldırıyı ancak emekten yana olanlar bir araya gelerek def edecektir." denildi. Açıklamada ayrıca saat 11:00'de adliye önünde dayanışma içinde olma çağrısı yapıldı.

(Mİ)

Haber Yeri
İstanbul
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